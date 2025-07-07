Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 июля 2025 11:20  [26] Власти пока не определились со сроками взорвавшегося дома на Краснодонцев
10 июля 2025 10:52  [78] В МВД рассказали, в каком случае может позвонить полицейский
10 июля 2025 10:45  [162] Мобильный интернет вернулся в заречную часть Нижнего Новгорода
10 июля 2025 10:33  [98] Нижегородцев призвали отказаться от тяжелого парфюма в жару
10 июля 2025 10:18  [87] Нижегородские ветераны СВО примут участие в чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"
10 июля 2025 09:46  [113] Нижегородский участник СВО: "Наша сила - в твердом духе. Так и победим"
10 июля 2025 09:36  [177] Доставку товаров аэрокурьерами тестируют в Нижнем Новгороде
10 июля 2025 09:26  [131] Абоненты "плана б." от Билайна получили бесплатные поездки на самокатах Whoosh
10 июля 2025 09:10  [143] Маршрут трамвая №8 в Нижнем Новгороде изменят с 11 июля
10 июля 2025 08:00  [176] Центральную улицу в Новинках отремонтируют за счёт сэкономленных средств
Общество

Спикер ЗСНО Люлин вместе с митрополитом Георгием посетил храмы Лысковского округа

09 июля 2025 13:13  [63] Общество
Спикер ЗСНО Люлин вместе с митрополитом Георгием посетил храмы Лысковского округа

Фото: Нижегородская епархия

8 июля председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин вместе с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием посетил уникальные храмы XVII-XIX веков в Лысковском округе, где ведутся восстановительные работы.

Первой точкой визита стал храм во имя Образа Спаса Нерукотворного в селе Семово, где в 2025 году восстановили кладку на ярусах и выполняют обрешетку крыши, которую планируется покрыть железом. В храме уже отреставрирован и установлен купол.

В Вознесенском храме в селе Малое Шипилово в этом году были очищены от глины проемы окон, северный и южный входы освобождены от земляных завалов. Планируется установка железной кровли по всей площади храма. В Успенском храме села Кириково, построенном в 1692 году, которая является памятником церковной архитектуры федерального значения, впервые за десятилетия крыша полностью была покрыта железом.

Также спикер регионального парламента и Владыка побывали в храме в честь Смоленской иконы Божией Матери в селе Негоново, которая является памятником архитектуры – характерным образцом каменного храма в стиле ампир. В 2025 году здесь установлена кровля по всей площади здания церкви и колокольни. В этом году храму исполняется 200 лет. В советское время церковь была закрыта и в настоящее время не используется. Сохранились только стены первого яруса храма и колокольни. Внутреннее убранство было полностью утрачено. В храме в честь Архангела Божия Михаила в селе Ратунино, которому в этом году исполнилось 200 лет, установлена кровля на зимнем приделе здания.

«Лысковская земля для меня – родная. Поэтому всё, что происходит здесь, мне особенно близко. Когда Владыка благословил организовать работу по сохранению храмов, я воспринял это как особую миссию. За год мы сделали первый важный этап – спасли храмы от разрушения: закрыли крыши, укрепили стены. Но самое удивительное – это отношение людей. Они делали гораздо больше, чем их просили. Когда ставилась задача просто защитить здания от разрушения, люди начинали работу и понимали: этого недостаточно и старались продолжать восстановление дальше. Можно было сделать проще, дешевле, но каждый вложил душу. И теперь мы уже обсуждаем не только сделанное, но и планы на будущее», - отметил спикер ЗСНО Евгений Люлин.

«Деревни, в которых мы восстанавливаем святыни, сегодня малочисленны. Но храмы – это наша история, вера, традиции. Убеждён, что с восстановления храмов начнётся и возрождение самих деревень. Уже сейчас, параллельно с работами, люди чистят родники, ремонтируют мосты – оживает вся округа. Мы убедились, что за этот год произошло настоящее чудо. Год назад мы объезжали эти места, и некоторые храмы выглядели так, что даже страшно было начинать работу. Сегодня мы видим: когда люди берутся за дело с верой и душой – всё получается. Бог благословляет и помогает в таких начинаниях», - подчеркнул Евгений Люлин.

В завершение визита в Лыскове митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил молебен на начало благого дела в Вознесенском соборе. «Благодарю всех неравнодушных людей, кто отозвался на призыв. В Лысковском районе охвачены все храмы. Уже ведутся работы не только по консервации, но и по реставрации. Как возрождаются наши святыни, так будут возрождаться и души человеческие!» - сказал митрополит.

По окончании службы Владыка наградил попечителей. Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин был удостоен Медали святого благоверного князя Георгия Всеволодовича III степени. Архиерейской грамотой был отмечен также депутат регионального парламента Антон Ананьин.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Епархия Законодательное собрание храмы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
07 июля 2025 16:44Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных