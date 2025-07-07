Спикер ЗСНО Люлин вместе с митрополитом Георгием посетил храмы Лысковского округа Общество

Фото: Нижегородская епархия

8 июля председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин вместе с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием посетил уникальные храмы XVII-XIX веков в Лысковском округе, где ведутся восстановительные работы.

Первой точкой визита стал храм во имя Образа Спаса Нерукотворного в селе Семово, где в 2025 году восстановили кладку на ярусах и выполняют обрешетку крыши, которую планируется покрыть железом. В храме уже отреставрирован и установлен купол.

В Вознесенском храме в селе Малое Шипилово в этом году были очищены от глины проемы окон, северный и южный входы освобождены от земляных завалов. Планируется установка железной кровли по всей площади храма. В Успенском храме села Кириково, построенном в 1692 году, которая является памятником церковной архитектуры федерального значения, впервые за десятилетия крыша полностью была покрыта железом.

Также спикер регионального парламента и Владыка побывали в храме в честь Смоленской иконы Божией Матери в селе Негоново, которая является памятником архитектуры – характерным образцом каменного храма в стиле ампир. В 2025 году здесь установлена кровля по всей площади здания церкви и колокольни. В этом году храму исполняется 200 лет. В советское время церковь была закрыта и в настоящее время не используется. Сохранились только стены первого яруса храма и колокольни. Внутреннее убранство было полностью утрачено. В храме в честь Архангела Божия Михаила в селе Ратунино, которому в этом году исполнилось 200 лет, установлена кровля на зимнем приделе здания.

«Лысковская земля для меня – родная. Поэтому всё, что происходит здесь, мне особенно близко. Когда Владыка благословил организовать работу по сохранению храмов, я воспринял это как особую миссию. За год мы сделали первый важный этап – спасли храмы от разрушения: закрыли крыши, укрепили стены. Но самое удивительное – это отношение людей. Они делали гораздо больше, чем их просили. Когда ставилась задача просто защитить здания от разрушения, люди начинали работу и понимали: этого недостаточно и старались продолжать восстановление дальше. Можно было сделать проще, дешевле, но каждый вложил душу. И теперь мы уже обсуждаем не только сделанное, но и планы на будущее», - отметил спикер ЗСНО Евгений Люлин.

«Деревни, в которых мы восстанавливаем святыни, сегодня малочисленны. Но храмы – это наша история, вера, традиции. Убеждён, что с восстановления храмов начнётся и возрождение самих деревень. Уже сейчас, параллельно с работами, люди чистят родники, ремонтируют мосты – оживает вся округа. Мы убедились, что за этот год произошло настоящее чудо. Год назад мы объезжали эти места, и некоторые храмы выглядели так, что даже страшно было начинать работу. Сегодня мы видим: когда люди берутся за дело с верой и душой – всё получается. Бог благословляет и помогает в таких начинаниях», - подчеркнул Евгений Люлин.

В завершение визита в Лыскове митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил молебен на начало благого дела в Вознесенском соборе. «Благодарю всех неравнодушных людей, кто отозвался на призыв. В Лысковском районе охвачены все храмы. Уже ведутся работы не только по консервации, но и по реставрации. Как возрождаются наши святыни, так будут возрождаться и души человеческие!» - сказал митрополит.

По окончании службы Владыка наградил попечителей. Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин был удостоен Медали святого благоверного князя Георгия Всеволодовича III степени. Архиерейской грамотой был отмечен также депутат регионального парламента Антон Ананьин.