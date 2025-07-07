В МВД рассказали, в каком случае может позвонить полицейский

Представитель МВД России Ирина Волк предупредила граждан о том, как отличить звонок от настоящего сотрудника полиции от попытки мошенничества. Её заявление цитировал телеканал "360".
По словам Волк, полиция может звонить только для приглашения в подразделение, и любые другие причины звонка должны вызывать подозрения.
Официальный представитель МВД также отметила, что мошенники стремятся ввести жертву в состояние стресса, чтобы снизить её способность критически мыслить и сделать её более уязвимой для обмана. Для этого они используют различные тактики, включая угрозы и запугивания.
Напомним, ранее киберполиция сообщила о новой схеме мошенничества, в которой злоумышленники притворяются высокопоставленными чиновниками. Они создают поддельные аккаунты в мессенджерах и используют дипфейк-технологии для имитации видеозвонков с потенциальными жертвами. После этого они переходят к переписке, ссылаясь на проблемы со связью.
Волк призвала граждан быть бдительными и не доверять незнакомым звонкам и сообщениям, особенно если они содержат угрозы или требования.
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