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Общество

Нижегородцев предупредили, что мошенники всё чаще выдают себя за чиновников

08 июля 2025 11:16  [66] Общество
Нижегородцев предупредили, что мошенники всё чаще выдают себя за чиновников

Злоумышленники всё чаще прибегают к созданию фальшивых аккаунтов в мессенджерах, чтобы выдавать себя за высокопоставленных должностных лиц. Об этом предупредил в киберполиции, передаёт телеканал "360".

По данным ведомства, мошенники создают фиктивные профили в популярных мессенджерах, таких как WhatsApp и Telegram, и представляются руководителями регионов, депутатами, чиновниками и главами местных администраций.

Они активно используют личные сообщения для установления контакта с потенциальными жертвами. Чтобы завоевать доверие, преступники могут применять технологии дипфейк, имитируя короткие видеозвонки и ссылаясь на плохое качество связи.

Аферисты запугивают своих жертв, сообщая, что с ними скоро свяжутся представители правоохранительных органов. Затем они начинают оказывать психологическое давление, утверждая, что проверяют человека на причастность к финансированию преступных группировок. Конечная цель этих действий — вынудить человека перевести деньги на счета мошенников.

Ранее СК предупредил нижегородцев о массовых взломах аккаунтов в Telegram.

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Теги:
мошенники Мошенничество Социальные сети
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