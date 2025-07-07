Неопознанный труп девушки нашли в реке напротив Нижегородской ярмарки Происшествия

Фото: Анастасия Назарова

Неопознанный труп нашли в Оке на Гребневском канале у причала напротив Нижегородской ярмарки вечером 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Женщине на вид 20-25 лет. У нее среднее телосложение, темные длинные волосы. На ней были светлая футболка и темные джинсы с ремнем. В правом ухе у нее серьга в виде гвоздика с зеленым камнем.

Правоохранители обращаются с просьбой к общественности. Если кто-либо обладает информацией о личности погибшей, следует сообщить ее по телефонам 8 (831) 246-15-65, 8 (831) 246-06-94 либо по каналам связи 102 или 112.

Ранее сообщалось, что за прошлые сутки на нижегородских водоемах погибли два человека. Еще одного удалось спасти.