Два человека утонули в Нижегородской области за сутки Происшествия

Два человека утонули за минувшие сутки в Нижегородской области, сообщили в региональном МЧС.

Одно из трагических событий произошло в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Тело извлекли из озера Телеграфное. Его личность в настоящее время устанавливается.

Второй инцидент произошел в Балахнинском муниципальном округе в районе острова Щукобор в акватории Волги. Сотрудники экстренных служб достали из водоема тело 37-летнего мужчины.

Обстоятельства обоих случаев уточняются.

Кроме того, 9 июля трагедия чуть не произошла в Туртапке Выксунского городского округа. В карьере едва не утонул 9-летний ребенок. Его спасли очевидцы.

Ранее сообщалось, что 59-летний Рыбак запутался в сетях и утонул в пруду в деревне Городищи Дальнеконстантиновского района.