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Происшествия

Два человека утонули в Нижегородской области за сутки

10 июля 2025 09:57  [121] Происшествия
Два человека утонули в Нижегородской области за сутки

Два человека утонули за минувшие сутки в Нижегородской области, сообщили в региональном МЧС. 

Одно из трагических событий произошло в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Тело извлекли из озера Телеграфное. Его личность в настоящее время устанавливается.

Второй инцидент произошел в Балахнинском муниципальном округе в районе острова Щукобор в акватории Волги. Сотрудники экстренных служб достали из водоема тело 37-летнего мужчины.

Обстоятельства обоих случаев уточняются.

Кроме того, 9 июля трагедия чуть не произошла в Туртапке Выксунского городского округа. В карьере едва не утонул 9-летний ребенок. Его спасли очевидцы. 

Ранее сообщалось, что 59-летний Рыбак запутался в сетях и утонул в пруду в деревне Городищи Дальнеконстантиновского района. 

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Теги:
Водоёмы МЧС Утонувшие
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