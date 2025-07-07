Никита Кологривый и Лянка Грыу прошлись по красной дорожке "Горький fest - 2025" Общество

Фото: Анастасия Назарова

В Нижнем Новгороде прошла красная дорожка IX кинофестиваля "Горький fest – 2025" (18+).

Среди знаменитостей, украсивших мероприятие своим присутствием, были Янка Грыу, Денис Шведов, Алексей Розин, Лянка Грыу, Екатерина Климова, Светлана Бондарчук с супругом, Полина Гухман и Никита Кологривый. Последний в этом году стал ведущим церемонии открытия фестиваля. Несмотря на свою роль, Кологривый вел себя сдержанно с прессой и предпочел не фотографироваться с поклонниками.

Также на фестиваль приехала супруга актера и директора кинофестиваля Михаила Пореченкова. Она появилась на дорожке вместе с сыновьями. На мероприятии присутствовала министр культуры Нижегородской области Олега Суханова, которая пришла с сыном.

Напомним, "Горький fest" пройдет с 10 по 16 июля. Ранее мы публиковали программу мероприятий фестиваля.