Никита Кологривый и Лянка Грыу прошлись по красной дорожке "Горький fest - 2025"

Фото:
В Нижнем Новгороде прошла красная дорожка IX кинофестиваля "Горький fest – 2025" (18+).
Среди знаменитостей, украсивших мероприятие своим присутствием, были Янка Грыу, Денис Шведов, Алексей Розин, Лянка Грыу, Екатерина Климова, Светлана Бондарчук с супругом, Полина Гухман и Никита Кологривый. Последний в этом году стал ведущим церемонии открытия фестиваля. Несмотря на свою роль, Кологривый вел себя сдержанно с прессой и предпочел не фотографироваться с поклонниками.
Также на фестиваль приехала супруга актера и директора кинофестиваля Михаила Пореченкова. Она появилась на дорожке вместе с сыновьями. На мероприятии присутствовала министр культуры Нижегородской области Олега Суханова, которая пришла с сыном.
Напомним, "Горький fest" пройдет с 10 по 16 июля. Ранее мы публиковали программу мероприятий фестиваля.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+