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Афиша

Опубликована программа кинофестиваля "Горький fest - 2025"

10 июля 2025 13:00  [93] Афиша
Опубликована программа кинофестиваля Горький fest - 2025

Фото: Кирилл Мартынов

Уже сегодня, 10 июля,  в Нижнем Новгороде стартует девятый фестиваль нового российского кино "Горький fest" (18+). Темой предъюбилейного фестиваля стал авангард в кино и в отечественном искусстве в честь 100-летия с момента выхода на экраны легендарного фильма "Броненосец "Потёмкин" (0+) Сергея Эйзенштейна.

Напомним, в жюри нынешнего года вошли режиссер Алексей Герман, сценарист Дарья Грацевич, продюсер Александр Плотников, композитор Артем Васильев и кинокритик Егор Москвитин.

С 10 по 16 июля на разных площадках столицы Приволжья будут показаны как конкурсные, так и внеконкурсные фильмы. Кроме того, участников ожидают деловая и образовательная программы, сосредоточенные на осмыслении современного кинопроцесса через призму классического наследия и биографического кино. Попасть на некоторые бесплатные мероприятия нижегородцы могут по предварительной регистрации.

Программа фестиваля "Горький fest" в 2025 году:

10 июля (среда)
Театр драмы имени М. Горького:

18:00 — Красная дорожка
20:00 — Церемония открытия фестиваля
21:20 — Фильм открытия "Беги" (16+), режиссер Роман Артемьев

11 июля (четверг)
Театр драмы имени М. Горького

15:00 — "Евгений Телегин" (16+), режиссер Виктор Тихомиров
17:00 — Конкурсная программа: "Омнивор" (18+), режиссер Дарья Гароника, "Спасибо. Хорошего вечера!" (16+), режиссер Константин Денискин, "Колхандра" (0+), режиссер Кирилл Верхозин
19:30 — Конкурсная программа: "Маэстро" (16+), режиссер Михаил Кукушкин
22:00 — Специальный показ: "Плагиатор" (16+), режиссер Антон Мегердичев

Центр культуры "Рекорд"

12:00 — "Жаворонок" (12+), режиссеры Никита Курихин, Леонид Менакер
14:00 — "Сергей Эйзенштейн. Автобиография" (12+), режиссер Олег Ковалов
16:00 — "Американская дочь" (12+), режиссер Карен Шахназаров
18:00 — "Онегин" (12+), режиссер Сарик Андреасян
20:30 — "Т-34" (12+), режиссер Алексей Сидоров

Отель Sheraton

12:00 — Творческая встреча с Дарьей Грацевич
14:00–16:00 — Дискуссия: "Классика и классики в актуальном кинопроцессе"

12 июля (пятница)
Театр драмы имени М. Горького

12:00 — "Руслан и Людмила. Больше, чем сказка" (6+), режиссеры Алексей Цицилин, Владимир Николаев, Алексей Замыслов
15:00 — "Особенности национальной охоты" (18+), режиссер Александр Рогожкин
17:00 — Конкурсная программа: "Единственный шанс" (18+), режиссер Юрий Межевич, "Молоко матери" (18+), режиссер Елизавета Дорожкина, "Теплая жизнь" (12+), режиссер Никита Журавлев, "Забор" (16+), режиссер Лев Евлампиев
19:00 — Конкурсная программа: "Обрыв" (16+), режиссер Семен Грицай, "Сверхновая" (16+), режиссер Женя Третьяков
21:30 — Показ двух серий сериала "Три сестры" (18+), режиссер Маруся Трубникова

Центр культуры "Рекорд"

12:00 — Лекция Всеволода Коршунова: "Золотое сечение любовного треугольника…"
14:00 — "Сергей Эйзенштейн. Мексиканская фантазия" (12+), режиссер Олег Ковалов
16:00 — "Любить по-русски" (0+), режиссер Евгений Матвеев
18:00 — "Семейное счастье" (16+), режиссер Стася Толстая
20:30 — "Мастер и Маргарита" (18+), режиссер Михаил Локшин

13 июля (суббота)

Театр драмы имени М. Горького
13:00 — "Булгаковъ" (12+), режиссер Станислав Соколов, "Ай да Пушкин!" (6+), режиссер Екатерина Гаврюшкина
15:00 — "Первые на Луне" (12+), режиссер Алексей Федорченко
17:00 — Конкурсная программа: "Перфекционист" (12+), режиссер Марина Петренко, "Глубокий сосуд" (18+), режиссер Вадим Плохотников, "Конец концов" (18+), режиссеры Антон Бильжо, Альфия Хабибуллина
19:00 — Конкурсная программа: "Тени Москвы" (16+), режиссер Валерий Переверзев
21:30 — "Последняя "Милая Болгария"" (18+), режиссер Алексей Федорченко

Центр культуры "Рекорд"

12:00 — "Повесть о настоящем человеке" (6+), режиссер Александр Столпер
15:00 — "Все будет хорошо" (16+), режиссер Дмитрий Астрахан
17:00 — "Летчик" (18+), режиссер Ренат Давлетьяров (обсуждение с режиссером)
20:00 — "Пророк. История Александра Пушкина" (18+), режиссер Феликс Умаров

Отель Sheraton
12:00 — Лекция Натальи Рябчиковой: "Уроки творчества от Эйзенштейна"
14:00 — Презентация новых байопиков и экранизаций
16:00 — Встреча с Феликсом Умаровым

14 июля (воскресенье)
Театр драмы имени М. Горького

14:30 — "Александр Невский" (6+), режиссер Сергей Эйзенштейн
17:00 — Конкурсная программа: "Хрупкое" (12+), режиссер Максим Аньшин, "Племя падших" (18+), режиссер Эр Санаа Ох-Хотор
19:30 — Специальный показ: "Никита Михалков. Метод" (12+), режиссер Вера Водынски
21:30 — "Ангелы революции" (18+), режиссер Алексей Федорченко

Центр культуры "Рекорд"

11:00 — "А зори здесь тихие…" (12+), режиссер Станислав Ростоцкий
14:00 — "Дом мастера" (12+), режиссеры Марианна Киреева, Александр Исикин
16:00 — "А зори здесь тихие…" (12+), режиссер Ренат Давлетьяров
18:30 — "Человек с киноаппаратом" (12+), режиссер Дзига Вертов
20:30 — "Ширли-мырли" (18+), режиссер Владимир Меньшов

Отель Sheraton

12:00 — Лекция Наума Клеймана: "Эйзенштейн и Пушкин"
14:00–16:00 — Дискуссия: "Кино в Нижнем Новгороде"

15 июля (понедельник)
Театр драмы имени М. Горького

13:00 — "Иван Грозный" (12+), режиссер Сергей Эйзенштейн
15:00 — "Иван Грозный. Сказ второй: Боярский заговор" (12+), режиссер Сергей Эйзенштейн
17:00 — Конкурсная программа: "В поисках движения" (18+), режиссер Юрий Мокиенко, "Алиса" (6+), режиссер Никита Мокиенко
19:30 — Специальный показ: "Реальность не нужна. Восточно-сибирский панк" (18+), режиссер Павел Скоробогатов
21:30 — "Большие змеи Улли-Кале" (12+), режиссер Алексей Федорченко

Центр культуры "Рекорд"

11:00 — Творческая встреча с Алексеем Германом и Еленой Окопной
14:00 — "Годовщина революции" (12+), режиссер Дзига Вертов
16:30 — "История Гражданской войны" (12+), режиссер Дзига Вертов
18:30 — "Палата № 6" (12+), режиссер Эдуард Жолнин
20:30 — "Самозванцы" (18+), режиссер Мария Рейзен

Пакгаузы

16:00 — "Броненосец "Потемкин"" (0+), режиссер Сергей Эйзенштейн

16 июля (вторник)
Театр драмы имени М. Горького

18:00 — Красная дорожка
20:00 — Церемония закрытия фестиваля
21:20 — Фильм закрытия фестиваля.

Ранее сообщалось, что из-за фестиваля временно перекроют проезд к Театральной площади.

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Теги:
Горький fest Кинематограф Фестиваль
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