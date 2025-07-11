Трихолог Варенова рассказала нижегородцам, как ухаживать за волосами в жару Общество

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Трихолог Татьяна Варенова дала нижегородцам советы, как сохранить здоровье волос в жаркую погоду. Её рекомендациями поделился главред медицинского информагентства "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Эксперт советует, в частности, не ложиться спать с влажными волосами. Она объяснила, что в жаркую погоду мокрые волосы на подушке могут создать парниковый эффект для кожи головы. Это может привести к нарушению микробиома и вызвать воспаление.

Поэтому после мытья головы рекомендуется обязательно использовать фен для сушки волос. Это поможет избежать негативных последствий от сна с влажными волосами и сохранить здоровье кожи головы.

В жаркую погоду волосы пачкаются быстрее из-за обильного потоотделения, особенно у людей с жирной кожей. Поэтому трихолог рекомендует мыть голову так часто, как это необходимо для поддержания чистоты кожи и волос. Это может быть чаще, чем обычно.

Мыть голову можно в любое время суток, но Татьяна Варенова рекомендует делать это утром. Это поможет смыть излишки кожного сала, которые накапливаются на волосах за ночь.

Ранее нижегородский трихолог рассказала, как защитить волосы во время отдыха на море.