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Общество

Слухи о вреде популярных красок для волос оказались преувеличены

05 апреля 2025 20:00  [102] Общество
Слухи о вреде популярных красок для волос оказались ложными

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

В социальных сетях активно распространяется информация о якобы опасном составе красок для волос брендов Palette и Syoss. Утверждается, что в них содержится лилиевый альдегид — компонент, который, по слухам, способен вызывать бесплодие и разрушать репродуктивную систему. Об этом рассказал телеграм-канал "Бокал Прессека".

Представители компаний опровергли эти заявления. В пресс-службе российского производителя заявили, что вся продукция соответствует действующим нормам и требованиям законодательства. 

В частности, краски не содержат запрещенных веществ, включая альдегид лилиал, который действительно был исключен из разрешенных компонентов в России с 2023 года. Продукция, содержащая это вещество, не допускается к продаже.

Тем не менее, эксперты напоминают, что даже безопасная с точки зрения законодательства краска для волос не является полностью безвредной.

Трихолог Татьяна Варенова пояснила, что одной из самых частых реакций на окрашивание остаётся аллергия. Аммиак, присутствующий в составе многих красок, может вызывать раздражение кожи головы и негативно влиять на дыхательные пути, провоцируя сухость и дискомфорт.

Кроме того, в составе некоторых средств для окрашивания встречаются такие вещества, как парафенилендиамин и 4-метилпарабен. Они обеспечивают стойкость цвета, но при этом относятся к аллергенам и обладают потенциальным канцерогенным действием.

Специалист советует выбирать краски с минимальным содержанием аммиака и парабенов, а также ограничивать частоту окрашивания. Важно не допускать длительного контакта состава с кожей головы, чтобы снизить возможный вред для здоровья.

Ранее сообщалось, нижегородский трихолог рассказала, как защитить волосы во время отдыха на море.

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Теги:
Врачи красота Медицина и здоровье
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