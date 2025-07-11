ГИТ оштрафовала ООО "Автобан-Мост" после гибели рабочего в Нижегородской области Происшествия

Государственная инспекция труда Нижегородской области завершила расследование трагического инцидента, произошедшего 15 января 2025 года на строительной площадке. В результате несчастного случая, связанного с производством погрузочных работ, погиб 46-летний монтажник ООО "Автобан-Мост". Как рассказали в пресс-службе ведомства, в ходе проверки были выявлены серьёзные нарушения требований охраны труда, что привело к привлечению компании и её должностных лиц к административной ответственности.

Напомним, при погрузке строительного вагончика с помощью автокрана монтажник оказался зажат между вагончиком и кузовом большегруза, получив множественные травмы в области таза. Пострадавшего работника госпитализировали в медучреждение, где он скончался 21 января.

В ГИТ заключили, что основной причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производственного процесса. Мастер строительных и монтажных работ не контролировал соблюдение работниками инструкций по технике безопасности.

Сопутствующим фактором стало нарушение трудового распорядка машинистом автокрана, который выполнял погрузочно-разгрузочные работы в присутствии людей в кузове автомобиля. Погибший монтажник также допустил нарушение правил безопасности, находясь в кузове во время проведения погрузочно-разгрузочных операций.

Главный государственный инспектор труда Нижегородской области Илья Мошес сообщил, что в соответствии с КоАП РФ ООО "Автобан-Мост" было оштрафовано на 180 тысяч рублей, а должностное лицо компании — на 20 тысяч рублей.