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Происшествия

Рабочий погиб при погрузке строительной бытовки в Сергаче

22 января 2025 17:32  [58] Происшествия

Монтажник ООО "Автобан-Мост" скончался в больнице от травм, полученных при погрузке строительного вагончика в Сергачском муниципальном округе. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции в Нижегородской области.

По данным ведомства, 15 января в 15:30 при погрузке строительного вагончика с помощью автокрана 46-летний монтажник ООО "Автобан-Мост" оказался зажат между вагончиком и кузовом большегруза, получив множественные травмы в области таза.

Пострадавшего работника госпитализировали в медучреждение, у него оказалось несколько переломов костей таза. Рабочий скончался в больнице ночью 21 января.

Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины несчастного случая, ведется расследование.

Напомним, гибель рабочего на очистных сооружениях под Нижним Новгородом закончилось уголовным делом.

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Теги:
несчастный случай Сергачский район
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