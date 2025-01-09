Рабочий погиб при погрузке строительной бытовки в Сергаче Происшествия

Монтажник ООО "Автобан-Мост" скончался в больнице от травм, полученных при погрузке строительного вагончика в Сергачском муниципальном округе. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции в Нижегородской области.

По данным ведомства, 15 января в 15:30 при погрузке строительного вагончика с помощью автокрана 46-летний монтажник ООО "Автобан-Мост" оказался зажат между вагончиком и кузовом большегруза, получив множественные травмы в области таза.

Пострадавшего работника госпитализировали в медучреждение, у него оказалось несколько переломов костей таза. Рабочий скончался в больнице ночью 21 января.

Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины несчастного случая, ведется расследование.

Напомним, гибель рабочего на очистных сооружениях под Нижним Новгородом закончилось уголовным делом.