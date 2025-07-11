Нижегородских работодателей приглашают поделиться идеями трудоустройства молодёжи Общество

Фото: Управление по труду и занятости населения Нижегородской области

Министерство труда РФ в четвёртый раз запускает Всероссийский конкурс лучших практик в области трудоустройства молодёжи. Это мероприятие проводится в рамках национального проекта "Кадры", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Главная цель конкурса – найти и распространить наиболее успешные подходы к трудоустройству молодых специалистов, а также к их профессиональному развитию. Конкурс призван стимулировать инновационные решения и лучшие практики в этой сфере.

К участию приглашаются разнообразные организации: коммерческие и некоммерческие структуры, индивидуальные предприниматели, образовательные учреждения, государственные и муниципальные органы, а также корпорации и учреждения различных форм собственности.

Заявки на участие принимаются до 31 августа. Подробная информация и возможность зарегистрироваться доступны на официальном сайте Минтруда России по адресу: https://mintrud.gov.ru/events/1416.

В 2025 году участники смогут подать свои проекты в 11 номинациях, охватывающих широкий спектр тем. Среди них: инклюзивное трудоустройство молодёжи из уязвимых групп, взаимодействие бизнеса и образовательных учреждений, профориентационные практики работодателей, трудоустройство подростков, методики профориентации в образовательных организациях, привлечение и удержание молодых специалистов в регионах и другие.

Победители конкурса получат дипломы и возможность представить свои проекты на федеральном уровне. Лучшие практики будут опубликованы на сайте Минтруда России и рекомендованы для внедрения в регионах.