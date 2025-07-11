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Общество

Нижегородский инфекционист рассказала о мерах профилактики от дирофиляриоза

12 июля 2025 11:16  [102] Общество
Нижегородский инфекционист рассказала о мерах профилактики от дирофиляриоза

Фото: с сайта unsplash.com

Нижегородцы обеспокоены возможным увеличением численности комаров в ближайшее время. Социальные сети предупреждают о массовом появлении кровососущих насекомых в выходные дни, пик активности которых ожидается к 19 июля.

Как сообщает медиздание "Стационар-пресс", в Москве уже зафиксированы случаи заражения дирофиляриозом — заболеванием, которое вызывают подкожные черви, переносимые именно комарами. Такие инциденты происходят ежегодно, но всё же вызывают тревогу.

Инфекционист Екатерина Кулова поделилась рекомендациями по предотвращению проблем, связанных с комарами. Так, важно использовать репелленты, фумигаторы и москитные сетки, чтобы минимизировать риск укусов.

Некоторые считают укусы комаров полезными - якобы, кровь от этого обновляется. Однако, это далеко не так. Более того, данные насекомые могут переносить трансмиссивные заболевания.

Расчёсанные укусы могут стать входными воротами для инфекций, поэтому важно следить за гигиеной места укуса и снимать зуд.

Поскольку основным источником паразитов являются домашние животные, для профилактики заражения необходимо проводить противогельминтную терапию для собак раз в месяц. А вот самим людям "глистогониться" не требуется.

Ранее нижегородцам рассказали, как не заразиться церкариозом.

СПРАВКА:
Дирофиляриоз - это природно-очаговое паразитарное заболевание у кошек, собак и других животных, которое способно передаваться человеку. Переносчиками заболеваниями являются комары, которые кусают животных и заражают человека. Заболеть могут люди всех возрастных категорий. Чаще всего паразиты после укуса поселяются в глазах, на лице, шее, туловище, руках, молочных железах и ногах. Симптомами заражения являются слабость, головная боль, тошнота, повышенная температура, боль в месте укуса. Также чувствуется шевеление паразита под кожей.

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Теги:
Здоровье Инфекция
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