Нижегородцам рассказали, как не заразиться церкариозом Общество

Инфекционист Екатерина Кулова поделилась рекомендациями, которые помогут избежать заражения церкариями — личинками паразитов, обитающих в пресных водоемах. Их опубликовал в своем телеграм-канале главный редактор портала "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Специалист советует не купаться в мелких участках водоемов, особенно если они заросли водорослями и рядом замечены утки. Именно в таких местах риск заражения наиболее высок.

Перед тем как зайти в воду, стоит нанести на кожу репеллент на вазелиновой основе. Также подойдут солнцезащитные средства или спреи с масляной текстурой. Они создают барьер, через который личинкам сложнее проникнуть под кожу.

После купания важно сразу принять душ или тщательно вытереться сухим жестким полотенцем. Желательно также переодеться в сухую одежду.

Кроме того, Кулова настоятельно просит не подкармливать диких уток в зонах массового отдыха у воды. Их присутствие увеличивает вероятность появления церкарий в водоеме.

Медик предупреждает: при повторном заражении возможно развитие сильной аллергической реакции, вплоть до анафилактического шока.

Ранее появилась информация, что после купания на озере Земснаряд на улице Смирнова у нижегородцев появились покраснения от паразитов. О подобных симптомах жители пишут после посещения Силикатного озера в Ленинском районе, а также озера в парке культуры и отдыха в Автозаводском районе.

Также мы публиковали перечень официальных пляжей и зон отдыха на воде, утвержденный городскими властями.