Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 июня 2025 10:15  [53] Электрички изменят график из-за праздников в Нижегородской области
06 июня 2025 10:04  [69] "ВымпелКом" и "Ростелеком" завершили первый этап интеграции ИТ-платформ для аренды ресурсов
06 июня 2025 09:45  [90] Нижегородцам рассказали, как не заразиться церкариозом
06 июня 2025 09:28  [97] Прощание с хоккейным арбитром Сергеем Балашовым состоялось в Нижнем Новгороде
06 июня 2025 09:09  [141] Врачам Нижегородской области начали платить за помощь в отказе от абортов
05 июня 2025 19:45  [247] Три медучреждения капитально отремонтированы в Сергачском округе
05 июня 2025 19:38  [207] Семинар по эффективности работы волонтерских организаций провели в нижегородском Заксобрании
05 июня 2025 18:49  [235] Председатель нижегородского Заксобрания высказался о запрете вейпов
05 июня 2025 18:24  [479] Нижегородская область заняла 2 место в рейтинге по реализации молодежной политики
05 июня 2025 18:06  [228] Победителей экологического конкурса наградили в Заксобрании Нижегородской области
Общество

Нижегородцам рассказали, как не заразиться церкариозом

06 июня 2025 09:45  [90] Общество
Нижегородцам рассказали, как не заразиться церкариозом

Инфекционист Екатерина Кулова поделилась рекомендациями, которые помогут избежать заражения церкариями — личинками паразитов, обитающих в пресных водоемах. Их опубликовал в своем телеграм-канале главный редактор портала "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Специалист советует не купаться в мелких участках водоемов, особенно если они заросли водорослями и рядом замечены утки. Именно в таких местах риск заражения наиболее высок.

Перед тем как зайти в воду, стоит нанести на кожу репеллент на вазелиновой основе. Также подойдут солнцезащитные средства или спреи с масляной текстурой. Они создают барьер, через который личинкам сложнее проникнуть под кожу.

После купания важно сразу принять душ или тщательно вытереться сухим жестким полотенцем. Желательно также переодеться в сухую одежду.

Кроме того, Кулова настоятельно просит не подкармливать диких уток в зонах массового отдыха у воды. Их присутствие увеличивает вероятность появления церкарий в водоеме.

Медик предупреждает: при повторном заражении возможно развитие сильной аллергической реакции, вплоть до анафилактического шока.

Ранее появилась информация, что после купания на озере Земснаряд на улице Смирнова у нижегородцев появились покраснения от паразитов. О подобных симптомах жители пишут после посещения Силикатного озера в Ленинском районе, а также озера в парке культуры и отдыха в Автозаводском районе.  

Также мы публиковали перечень официальных пляжей и зон отдыха на воде, утвержденный городскими властями. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водоёмы Здоровье Купальный сезон
Поделиться:
Новости по теме
05 июня 2025 17:05  [241] Нижегородский врач рассказал, как уберечь ребенка от травм в летние каникулы
04 июня 2025 14:50  [370] Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
03 июня 2025 18:32  [494] Нижегородцам рассказали, что такое листериоз и как защититься от этой болезни
29 мая 2025 15:14  [503] Врачи напомнили нижегородцам о правилах поведения в жару
27 мая 2025 16:28  [472] На что жители Нижегородской области жалуются медикам летом
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных