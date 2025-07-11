Жители Нижнего Новгорода возмущены неработающими кондиционерами в автобусах Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде жители массово жалуются на неисправные кондиционеры в общественном транспорте. Уличные термометры уже несколько дней показывают температуру выше 30 градусов, а в душных салонах автобусах она достигает + 40, а в некоторых случаях и + 60 градусов!

Своё недовольство горожане озвучивают в онлайн-сообществе "Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации" в социальной сети "ВКонтакте". Согласно их сообщениям, кондиционеры не работают на маршрутах № 2, 3, 17, 20, 40, 66, 77, 90.

"Хоть в каких нибудь автобусах кондиционеры работают? В 3-ках нет, в 17, 2, на которых я езжу, нет. На улице 30+, в салоне 40", - рассказала Ютани В.

"Я руку обожгла в автобусе, думаю, температура на задней площадке приближена к 60°... Зачем закуплены автобусы с печками в салоне и почему нет денег на включение кондиционера", - восклицает Ксения С.

В комментариях нижегородцы отмечают, что проблема касается конкретных машин, потому что в той же 2-ке, 20-ке, на 17-м они ехали в комфортных температурных условиях.

Стоит отметить, что некоторые автобусы на городских маршрутах и вовсе не оснащены кондиционерами - это не было предусмотрено производителем.

"Недавно скандал был в 20-ке. Народ требовал кондиционер, в автобусе 2017 года. Из той первой поставки, в которых кондиционера нет как такового", - рассказал Сергей С.

Сотрудники ЦРТС сообщают о начале проверки по поводу жалоб на неисправные кондиционеры. Они рекомендуют сообщать о случаях несоблюдения температурного режима в салонах транспортных средств либо напрямую перевозчику, либо в колл-центр по телефону 422-28-25 (с 6:00 до 22:00 ежедневно), указав номер маршрута, направление движения, гос.номер транспортного средства, дату и время установленного нарушения.

Как сообщалось ранее, аномальная жара в эти выходные в Нижнем Новгороде не отступит. По данным Гидрометцентра, в субботу, 12 июля, дневная температура воздуха достигнет +32 градусов, а в воскресенье, 13 июля, +30. Согласно предварительным прогнозам синоптиков, жаркая погода сохранится и на следующей неделе.