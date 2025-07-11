Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 июля 2025 15:03  [10] Нижегородский водоканал назвал предполагаемую причину вони в Печёрах
12 июля 2025 14:36  [80] Улицу Зайцева в Сормове перекроют до 15 августа из-за ремонта
12 июля 2025 14:02  [113] Жители Нижнего Новгорода возмущены неработающими кондиционерами в автобусах
12 июля 2025 13:16  [243] Нижегородцы раскупили все пельмени и сырники в молочных раздатках
12 июля 2025 12:25  [143] Нижегородцы могут записаться на личный приём замгубернатора Егора Полякова
12 июля 2025 11:43  [190] Жители Верхних Печёр снова жалуются на невыносимый запах канализации
12 июля 2025 11:16  [241] Нижегородский инфекционист рассказала о мерах профилактики от дирофиляриоза
12 июля 2025 10:52  [164] Нижегородских работодателей приглашают поделиться идеями трудоустройства молодёжи
12 июля 2025 10:08  [199] Налоги начнут списывать со счетов нижегородцев без суда уже 1 ноября
12 июля 2025 09:45  [233] Трихолог Варенова рассказала нижегородцам, как ухаживать за волосами в жару
Общество

Жители Нижнего Новгорода возмущены неработающими кондиционерами в автобусах

12 июля 2025 14:02  [113] Общество
Жители Нижнего Новгорода возмущены неработающими кондиционерами в автобусах

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде жители массово жалуются на неисправные кондиционеры в общественном транспорте. Уличные термометры уже несколько дней показывают температуру выше 30 градусов, а в душных салонах автобусах она достигает + 40, а в некоторых случаях и + 60 градусов!

Своё недовольство горожане озвучивают в онлайн-сообществе "Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации" в социальной сети "ВКонтакте". Согласно их сообщениям, кондиционеры не работают на маршрутах № 2, 3, 17, 20, 40, 66, 77, 90.

"Хоть в каких нибудь автобусах кондиционеры работают? В 3-ках нет, в 17, 2, на которых я езжу, нет. На улице 30+, в салоне 40", - рассказала Ютани В.

"Я руку обожгла в автобусе, думаю, температура на задней площадке приближена к 60°... Зачем закуплены автобусы с печками в салоне и почему нет денег на включение кондиционера", - восклицает Ксения С.

В комментариях нижегородцы отмечают, что проблема касается конкретных машин, потому что в той же 2-ке, 20-ке, на 17-м они ехали в комфортных температурных условиях.

Стоит отметить, что некоторые автобусы на городских маршрутах и вовсе не оснащены кондиционерами - это не было предусмотрено производителем.

"Недавно скандал был в 20-ке. Народ требовал кондиционер, в автобусе 2017 года. Из той первой поставки, в которых кондиционера нет как такового", - рассказал Сергей С.

Сотрудники ЦРТС сообщают о начале проверки по поводу жалоб на неисправные кондиционеры. Они рекомендуют сообщать о случаях несоблюдения температурного режима в салонах транспортных средств либо напрямую перевозчику, либо в колл-центр по телефону 422-28-25 (с 6:00 до 22:00 ежедневно), указав номер маршрута, направление движения, гос.номер транспортного средства, дату и время установленного нарушения.

Как сообщалось ранее, аномальная жара в эти выходные в Нижнем Новгороде не отступит. По данным Гидрометцентра, в субботу, 12 июля, дневная температура воздуха достигнет +32 градусов, а в воскресенье, 13 июля, +30. Согласно предварительным прогнозам синоптиков, жаркая погода сохранится и на следующей неделе. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы Жара Общественный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Горький fest - 2025 в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
11 июля 2025 12:04"Горький fest - 2025" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных