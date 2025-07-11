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Общество

30-градусная жара сохранится в Нижнем Новгороде в выходные

11 июля 2025 12:37  [99] Общество
30-градусная жара сохранится в Нижнем Новгороде в выходные

Фото: Кира Мишина

Аномальная жара в эти выходные в Нижнем Новгороде не отступит. По данным Гидрометцентра, в субботу, 12 июля, дневная температура воздуха достигнет +32 градусов. Прогнозируется облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ночная температура не опустится ниже +20.

В воскресенье, 13 июля, жара немного спадет — до +30 градусов днём. Ожидается переменная облачность и кратковременные осадки. Ночью температура составит около +18 градусов.

Согласно предварительным прогнозам синоптиков, жаркая погода сохранится и на следующей неделе. Несмотря на небольшое понижение температуры до +27 градусов, существенных дождей в регионе не ожидается.

Как пояснила начальник отдела метеорологических прогнозов Верхне-Волжского УГМС Ольга Мокеева, причиной устойчивой жары стал антициклон.

"Необычная жара установилась над Русской равниной. Уникальность этого явления в том, что меридиональные потоки вдоль периферии континентального антициклона создали условия для возникновения сразу двух опасных природных явлений: аномально жаркой погоды — до 14 июля температурный фон будет превышать климатическую норму на 7-9 градусов — и сильной жары в 35-37 градусов. Поэтому неоднократно в эти дни будут перекрыты температурные рекорды, зафиксированные ещё в 1972, 2010 и 2012 годах", — отметила Мокеева.

Ранее НИА "Нижний Новгород" публиковал рекомендации врачей о правилах поведения в жару. Также сообщалось, что из-за аномальной погоды шесть нижегородцев получили тепловой удар

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Теги:
Жара Погода Прогноз
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