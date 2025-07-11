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Общество

Улицу Зайцева в Сормове перекроют до 15 августа из-за ремонта

12 июля 2025 14:36  [85] Общество
Улицу Зайцева в Сормове перекроют до 15 августа из-за ремонта

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Зайцева в Сормовском районе будет ограничено с 14 июля по 14 августа, предупреждают в администрации Нижнего Новгорода.

Согласно предоставленной информации, на участке улицы Зайцева, в районе дома №31В, с 6:00 14 июля до 23:59 14 августа будут проводиться ремонтные работы на инженерных сетях. В связи с этим движение транспорта будет временно приостановлено.

Для объезда перекрытой зоны можно использовать соседние улицы, уточнили в мэрии.

Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с изменённой схемой движения, быть внимательными на дороге и следовать указаниям дорожных знаков.

Как сообщалось ранее, проезд возле нижегородского стадиона "Динамо" закроют почти на 10 месяцев.

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Теги:
движение Сормовский район Транспортные ограничения
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