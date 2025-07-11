Улицу Зайцева в Сормове перекроют до 15 августа из-за ремонта Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Зайцева в Сормовском районе будет ограничено с 14 июля по 14 августа, предупреждают в администрации Нижнего Новгорода.

Согласно предоставленной информации, на участке улицы Зайцева, в районе дома №31В, с 6:00 14 июля до 23:59 14 августа будут проводиться ремонтные работы на инженерных сетях. В связи с этим движение транспорта будет временно приостановлено.

Для объезда перекрытой зоны можно использовать соседние улицы, уточнили в мэрии.

Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с изменённой схемой движения, быть внимательными на дороге и следовать указаниям дорожных знаков.

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