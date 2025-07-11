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Общество

Проезд возле нижегородского стадиона "Динамо" закроют почти на 10 месяцев

11 июля 2025 17:00  [2] Общество
Проезд возле нижегородского стадиона Динамо закроют почти на 10 месяцев

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде с 14 июля 2025 года по 30 апреля 2026 года будет временно ограничено движение транспорта на улице Большой Покровской от Малой Покровской до въезда на стадион "Динамо". Об этом сообщает Центр организации дорожного движения. 

Ограничения связаны с проведением работ по благоустройству дорожной инфраструктуры.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться с временной схемой движения. 

Ранее сообщалось, что временный объезд построят возле нижегородского стадиона "Динамо".

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Теги:
Ремонтные работы Транспортные ограничения
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