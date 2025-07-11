Нижегородский водоканал назвал предполагаемую причину вони в Печёрах Общество

Фото: Нижегородский водоканал

Нижегородский водоканал отреагировал на сообщения о появлении неприятного запаха в различных районах Нижнего Новгорода и занимается выяснением причин произошедшего.

По предварительным данным, источником загрязнения могли стать сточные воды, содержащие запрещённые вещества, которые были сброшены предприятиями из Борского района.

Согласно информации, 11 и 12 июля специалисты Нижегородского водоканала зафиксировали отклонения в показателях качества воды. В настоящее время отобраны пробы для анализа, чтобы определить состав веществ в стоках. Планируется усилить контроль за уровнем загрязнения воздуха, увеличив частоту мониторинга предельно допустимых концентраций (ПДК).

Как сообщили в облправительстве, региональное Министерство экологии готово привлечь передвижную лабораторию ГБУ "Экология региона" для проведения дополнительных исследований.

Администрация Борского округа также проводит внутреннюю проверку предприятий, которые сбрасывают сточные воды, и разрабатывает план лабораторных анализов.

Для оперативного решения проблемы ранее уже создана межведомственная рабочая группа. Её основная задача — выяснить причины возникновения неприятного запаха и определить источники загрязнения. После этого будут приняты все необходимые меры для устранения проблемы и предотвращения подобных ситуаций в будущем.