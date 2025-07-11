В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 июля 2025 15:03  [2] Нижегородский водоканал назвал предполагаемую причину вони в Печёрах
12 июля 2025 14:36  [79] Улицу Зайцева в Сормове перекроют до 15 августа из-за ремонта
12 июля 2025 14:02  [112] Жители Нижнего Новгорода возмущены неработающими кондиционерами в автобусах
12 июля 2025 13:16  [240] Нижегородцы раскупили все пельмени и сырники в молочных раздатках
12 июля 2025 12:25  [143] Нижегородцы могут записаться на личный приём замгубернатора Егора Полякова
12 июля 2025 11:43  [190] Жители Верхних Печёр снова жалуются на невыносимый запах канализации
12 июля 2025 11:16  [241] Нижегородский инфекционист рассказала о мерах профилактики от дирофиляриоза
12 июля 2025 10:52  [164] Нижегородских работодателей приглашают поделиться идеями трудоустройства молодёжи
12 июля 2025 10:08  [199] Налоги начнут списывать со счетов нижегородцев без суда уже 1 ноября
12 июля 2025 09:45  [233] Трихолог Варенова рассказала нижегородцам, как ухаживать за волосами в жару
Общество

Нижегородский водоканал назвал предполагаемую причину вони в Печёрах

12 июля 2025 15:03  [2] Общество
Нижегородский водоканал назвал предполагаемую причину вони в Печёрах

Фото: Нижегородский водоканал

Нижегородский водоканал отреагировал на сообщения о появлении неприятного запаха в различных районах Нижнего Новгорода и занимается выяснением причин произошедшего.

По предварительным данным, источником загрязнения могли стать сточные воды, содержащие запрещённые вещества, которые были сброшены предприятиями из Борского района.

Согласно информации, 11 и 12 июля специалисты Нижегородского водоканала зафиксировали отклонения в показателях качества воды. В настоящее время отобраны пробы для анализа, чтобы определить состав веществ в стоках. Планируется усилить контроль за уровнем загрязнения воздуха, увеличив частоту мониторинга предельно допустимых концентраций (ПДК).

Как сообщили в облправительстве, региональное Министерство экологии готово привлечь передвижную лабораторию ГБУ "Экология региона" для проведения дополнительных исследований.

Администрация Борского округа также проводит внутреннюю проверку предприятий, которые сбрасывают сточные воды, и разрабатывает план лабораторных анализов.

Для оперативного решения проблемы ранее уже создана межведомственная рабочая группа. Её основная задача — выяснить причины возникновения неприятного запаха и определить источники загрязнения. После этого будут приняты все необходимые меры для устранения проблемы и предотвращения подобных ситуаций в будущем.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вонь Нижегородский водоканал
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Горький fest - 2025 в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
11 июля 2025 12:04"Горький fest - 2025" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных