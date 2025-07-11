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Общество

Жители Верхних Печёр снова жалуются на невыносимый запах канализации

12 июля 2025 11:43  [44] Общество
Жители Верхних Печёр снова жалуются на невыносимый запах канализации

Жители Верхних Печёр уже устали жаловаться на невыносимый запах, который окутывает район в вечернее и ночное время. И если локально решить проблему можно, просто не открывая окна, то в условиях жары ситуация оборачивается мучением для местных жителей.

"Днём просто не открываем окна в квартире и зашториваем окна, чтобы солнце не палило, а ночью хочется всё проветрить и глотнуть свежего воздуха, распахнув все окна, - а на улице снова канализационная вонь, аж глаза режет, и уснуть невозможно. О каком свежем воздухе может идти речь?! Днём задыхаемся от жары, ночью от запаха", - поделилась своими возмущениями с НИА "Нижний Новгород" нижегородка Ольга. Местные жители бурно обсуждают ситуацию и в социальных сетях.

"Сегодня вонь была исключительно мощная, такого ещё не было. Проснулся где-то в 2:45 от сильной едкой вони, словно выгребная яма прямо под окном была, потом постепенно интенсивность спала до "обычного" уровня запахов, которые держатся до сих пор. Такими темпами массовые отравления пойдут", - написал в местном паблике Сергей Ж.

"В Афонино вчера где то 21:30 такой запах поднялся! Мои пожилые родители и так жару еле переносят, так ещё прошлось закрыть все окна. Хотя это не очень помогло!", - рассказала Ольга.

"Нужны средства защиты, при ЧС их должны выдавать. Может я ошибаюсь, по поводу выдачи их УК, но запахи концентрированные очень, и дышать ими без средств защиты опасно для здоровья", - поделилась размышлениями Анна.

Местные жители обеспокоены возможным вредом для здоровья и требуют от властей немедленных действий. Ситуация в Верхних Печёрах вызывает тревогу не только у местных жителей, но и у общественников-экологов. Они призывают власти обратить внимание на проблему и принять меры для защиты окружающей среды и здоровья людей.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушении природоохранного законодательства в Верхних Печёрах. В ведомстве отметили, что жители микрорайона продолжают жаловаться на неприятный запах, который, по их словам, ощущается на протяжении нескольких лет. Причинами неприятного амбре граждане называют ненадлежащее состояние инженерных сетей, включая канализацию, а также деятельность промышленных предприятий, расположенных поблизости.

В минэкологии региона сообщили в Нижнем Новгороде введен круглосуточный мониторинг воздуха из-за жалоб на запах, создана рабочая группа, которая должна определить источник неприятного запаха, а также предложить пути решения проблемы.  К мониторингу подключаются и общественные организации. Активисты выезжают на места, откуда поступают жалобы, общаются с жителями и проводят замеры загрязняющих веществ с помощью газоанализаторов.

Сообщить о неприятном запахе можно в круглосуточную экологическую диспетчерскую службу по телефону 8 (831) 433-22-11. Все обращения оперативно передаются в работу.

Администрация Нижнего Новгорода, в свою очередь, продолжает борьбу с "черными" ассенизаторами, незаконно сливающими стоки в ливневую канализацию. В 2025 году они были оштрафованы более 30 раз.

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Теги:
Вонь Нижегородский район Экология
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