Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 июля 2025 15:35  [111] Нижегородцы - новобранцы Преображенского полка приняли присягу в Музее Победы
12 июля 2025 15:03  [743] Нижегородский водоканал назвал предполагаемую причину вони в Печёрах
12 июля 2025 14:36  [137] Улицу Зайцева в Сормове перекроют до 15 августа из-за ремонта
12 июля 2025 14:02  [152] Жители Нижнего Новгорода возмущены неработающими кондиционерами в автобусах
12 июля 2025 13:16  [372] Нижегородцы раскупили все пельмени и сырники в молочных раздатках
12 июля 2025 12:25  [168] Нижегородцы могут записаться на личный приём замгубернатора Егора Полякова
12 июля 2025 11:43  [212] Жители Верхних Печёр снова жалуются на невыносимый запах канализации
12 июля 2025 11:16  [267] Нижегородский инфекционист рассказала о мерах профилактики от дирофиляриоза
12 июля 2025 10:52  [185] Нижегородских работодателей приглашают поделиться идеями трудоустройства молодёжи
12 июля 2025 10:08  [219] Налоги начнут списывать со счетов нижегородцев без суда уже 1 ноября
Общество

Нижегородцы - новобранцы Преображенского полка приняли присягу в Музее Победы

12 июля 2025 15:35  [111] Общество
Нижегородцы - новобранцы Преображенского полка приняли присягу в Музее Победы

Фото: Музей Победы

12 июля в историческом Музее Победы состоялось торжественное мероприятие — ритуал приведения к Военной присяге нового пополнения 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. В церемонии приняли участие новобранцы из Нижегородской области, а также других субъектов Московского военного округа.

На мероприятие были приглашены представители командования полка, ветеранских и общественных организаций, родные новобранцев.

Молодые солдаты торжественно поклялись быть верными Родине, защищать свободу и независимость страны, а также стать достойными защитниками Отечества.

Ритуал состоялся в величественном Зале Славы, где на пилонах высечены имена более 12 тысяч героев Великой Отечественной войны — Героев Советского Союза и Российской Федерации.

154-й отдельный комендантский Преображенский полк выполняет важные задачи по обеспечению безопасности и порядка на мероприятиях государственного значения. Полк занимается проведением официальных церемоний с участием Президента и Председателя Правительства России, как внутри страны, так и за её пределами. Кроме того, полк участвует в ритуалах встреч и проводов иностранных делегаций, возложении венков на мемориале "Могила Неизвестного Солдата" у Кремлёвской стены, а также в организации военных парадов и других значимых событий.

Как сообщалось ранее, в весенний призыв более 1 000 нижегородцев пополнили ряды элитных подразделений. Из них свыше 100 новобранцев отправились в Преображенский и Семёновский полки.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Армия Военные Музеи
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Горький fest - 2025 в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
11 июля 2025 12:04"Горький fest - 2025" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных