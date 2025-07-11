Нижегородцы - новобранцы Преображенского полка приняли присягу в Музее Победы Общество

Фото: Музей Победы

12 июля в историческом Музее Победы состоялось торжественное мероприятие — ритуал приведения к Военной присяге нового пополнения 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. В церемонии приняли участие новобранцы из Нижегородской области, а также других субъектов Московского военного округа.

На мероприятие были приглашены представители командования полка, ветеранских и общественных организаций, родные новобранцев.

Молодые солдаты торжественно поклялись быть верными Родине, защищать свободу и независимость страны, а также стать достойными защитниками Отечества.

Ритуал состоялся в величественном Зале Славы, где на пилонах высечены имена более 12 тысяч героев Великой Отечественной войны — Героев Советского Союза и Российской Федерации.

154-й отдельный комендантский Преображенский полк выполняет важные задачи по обеспечению безопасности и порядка на мероприятиях государственного значения. Полк занимается проведением официальных церемоний с участием Президента и Председателя Правительства России, как внутри страны, так и за её пределами. Кроме того, полк участвует в ритуалах встреч и проводов иностранных делегаций, возложении венков на мемориале "Могила Неизвестного Солдата" у Кремлёвской стены, а также в организации военных парадов и других значимых событий.

Как сообщалось ранее, в весенний призыв более 1 000 нижегородцев пополнили ряды элитных подразделений. Из них свыше 100 новобранцев отправились в Преображенский и Семёновский полки.