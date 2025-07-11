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Общество

Нижегородский нутрициолог развеяла миф о том, что квас хорошо утоляет жажду

12 июля 2025 17:00  [102] Общество
Нижегородский нутрициолог развеяла миф о том, что квас хорошо утоляет жажду

Фото: с сайта http://msk.mr7.ru

Нутрициолог Екатерина Кулова развеяла популярный миф о том, что квас эффективно утоляет жажду. в беседе с изданием "Стационар-пресс" она подчеркнула, что этот напиток является одновременно едой и питьём, и призвала не полагаться на него в качестве основного способа утоления жажды.

Екатерина Кулова отметила, что хотя квас и имеет кислый вкус, он всё же содержит сахар, поэтому его не стоит использовать как замену воде. Для утоления жажды лучше выбирать более традиционные напитки, такие как чистая вода или зелёный чай.

Эксперт рекомендует употреблять квас отдельно от основных приёмов пищи. Для любителей окрошки она предложила несколько советов: добавлять больше свежих овощей, таких как зелень, огурцы и редис, а также уменьшить количество картофеля. Колбасу лучше заменить на постное мясо, чтобы облегчить пищеварение. Для тех, кто предпочитает более лёгкие варианты, нутрициолог рекомендовала готовить окрошку на кефире или натуральном йогурте.

Важно помнить о рекомендуемой дозе кваса: 1–2 стакана (200–400 мл) в день. Для тех, кто следит за фигурой, не стоит превышать 200 мл.

Квас лучше пить охлаждённым, но не ледяным, чтобы не навредить желудку. Однако напиток противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, подагрой, аллергиями, а также беременным и кормящим женщинам.

В квасе содержатся витамины группы В, РР и Е, полезные для организма, но всё же в довольно малых значениях. Так, чтобы получить суточную норму витаминов В, нужно выпить примерно бочку этого пенного напитка, рассказала Кулова.

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Теги:
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