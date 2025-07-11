Глеб Никитин рассказал нижегородцам про гигантскую букву "П" в Болдине Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

В селе Большое Болдино появился уникальный арт-объект — гигантская буква "П". Он установлен в рамках культурного проекта "Городская азбука", посвящённого истории русской письменности и современному переосмыслению старославянского алфавита.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём Telegram-канале рассказал, что первая буква в рамках проекта, установленная в Большом Болдине, символизирует спокойствие, как это было принято в церковнославянской традиции.

Выбор именно этой буквы не случаен: она посвящена великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, который провёл значительное время в своём родовом имении в Болдине, где создал множество выдающихся произведений.

Напомним, данный проект реализуется при поддержке правительства региона и разработана Институтом развития городской среды Нижегородской области. Заказчиком выступает "Саровско-Дивеевский кластер". Арт-объекты появятся в разных городах региона. Каждая буква украшена резьбой, отсылающей к византийским орнаментам и мотивам храмовой архитектуры. В узорах можно увидеть грифонов, птиц, фонтаны, вазы с цветами — образы, заимствованные из местного фольклора и повседневного быта.