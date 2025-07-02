Девять букв славянской азбуки установили в городах Нижегородской области Общество

В Нижегородской области стартовал культурный проект "Городская азбука", посвящённый истории русской письменности и современному переосмыслению старославянского алфавита. Об этом сообщили в ИРГСНО.

Инициатива реализуется при поддержке правительства региона и разработана Институтом развития городской среды Нижегородской области. Заказчиком выступает "Саровско-Дивеевский кластер".

Проект обращается к истокам русской письменной традиции: именно в Нижегородской земле в 1377 году была создана Лаврентьевская летопись — один из древнейших источников русской истории. Её стиль письма, устав, лёг в основу визуальной концепции "Городской азбуки". Также вдохновением стал облик Остромирова Евангелия — памятника, написанного старославянской кириллицей.

В рамках проекта в разных городах региона устанавливаются арт-объекты в виде букв старославянского алфавита. Каждая из них — не просто символ, а культурный образ, связанный с конкретным местом.

Первой появилась буква "П" в Большом Болдине — в честь Александра Сергеевича Пушкина, чьё родовое имение находилось именно там. Затем были установлены буквы "Р" в Арзамасе, "Б" в Балахне и "К" — в Нижегородском кремле.

Флагманская часть проекта разместится в Нижнем Новгороде, недалеко от собора Александра Невского. Там планируется создать сад из нескольких букв, формирующих цельную композицию.

Каждая буква украшена резьбой, отсылающей к византийским орнаментам и мотивам храмовой архитектуры. В узорах можно увидеть грифонов, птиц, фонтаны, вазы с цветами — образы, заимствованные из местного фольклора и повседневного быта.

В ИРГСНО добавили, что "Городская азбука" формирует новый туристический маршрут по региону. Путешествуя по нему, можно не только открыть для себя знаковые города, но и собрать из букв слово или послание, став участником культурной игры.

Ранее сообщалось, что круговой маршрут Кремлевского бульвара вновь открыт для прогулок.