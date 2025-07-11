Лось выскочил на дорогу перед авто у Семенова: два человека в больнице

На автодороге Нижний Новгород — Шахунья — Киров в Краснобаковском округе произошло серьезное ДТП с участием дикого животного.
По информации пресс-службы УГИБДД по Нижегородской области, авария случилась вечером, около 22:20, на 123-м километре трассы. За рулем автомобиля "ВАЗ-2107" находился 56-летний мужчина, который, по предварительным данным, превышал допустимую скорость.
В какой-то момент на дорогу внезапно выбежал лось. Водитель не успел затормозить и столкнулся с животным. От удара легковушка съехала с проезжей части и оказалась в кювете.
В результате происшествия травмы получили как водитель, так и его 50-летняя пассажирка. Оба пострадавших были госпитализированы в Семеновскую центральную районную больницу.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося, устанавливаются все обстоятельства аварии.
Госавтоинспекция напоминает автолюбителям о необходимости соблюдать скоростной режим, особенно в темное время суток и на участках дорог, где возможно появление диких животных.
Ранее сообщалось, что лось стал причиной серьезного ДТП с двумя пострадавшими в Воскресенском районе Нижегородской области.
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