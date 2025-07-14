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Спорт

Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия

14 июля 2025 15:00  [107] Спорт

В Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие (0+) первого в регионе падел-клуба. Мероприятие прошло 12 июля рядом со стадионом "Нижний Новгород" и собрало более 200 гостей, включая семьи с детьми и многодетные семьи.

Падел — это ракеточный вид спорта, сочетающий элементы большого тенниса и сквоша. Он возник в Мексике, но в последние годы активно развивается в России.

Ленточку на церемонии перерезали министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло и основатель "Падел Клаб Арены" Игорь Дубровин. После официальной части министр лично вышел на корт, чтобы попробовать свои силы в новой для региона дисциплине. Опробовал новые корты и генеральный директор Центра управления и развития спорта Нижегородской области Максим Гафуров.

Клуб оборудован четырьмя открытыми кортами с профессиональным покрытием, ограждением и искусственным освещением. Одновременно здесь могут заниматься до 16 человек.

В день открытия любой желающий мог попробовать свои силы в игре. Для гостей организовали мастер-классы с профессиональными тренерами, рассчитанные на детей, взрослых и целые семьи. Также прошли турниры среди новичков и опытных игроков, по итогам которых победители получили призы. В центре будут работать профессиональные тренеры, предлагающие как групповые, так и индивидуальные занятия, а также открытые игры и турниры. Кроме того, доступна аренда ракеток и мячей.

Что из себя представляет новый вид спорта — смотрите в нашем фоторепортаже.

Фото: Евгения Рябтяева

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Нижегородский падел-клуб принял первых игроков
Нижегородский падел-клуб принял первых игроков
Нижегородский падел-клуб принял первых игроков
Нижегородский падел-клуб принял первых игроков
Нижегородский падел-клуб принял первых игроков
Нижегородский падел-клуб принял первых игроков
Нижегородский падел-клуб принял первых игроков
Нижегородский падел-клуб принял первых игроков
Нижегородский падел-клуб принял первых игроков
Нижегородский падел-клуб принял первых игроков
Нижегородский падел-клуб принял первых игроков
Нижегородский падел-клуб принял первых игроков

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Теги:
Дмитрий Кабайло Спорт Теннис
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Фоторепортажи
Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
14 июля 2025 15:00Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
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