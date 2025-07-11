Спортивный центр для падела начинает работу на стадионе "Нижний Новгород" Спорт

Современный спортивный комплекс "Падел Клаб Арена" откроется 12 июля на территории стадиона "Нижний Новгород". Об этом сообщило минспорта региона.

В центре жители и гости города смогут познакомиться с одним из стремительно развивающихся видов спорта — паделом, сочетающим в себе элементы тенниса и сквоша.

В "Падел Клаб Арена" будут доступны как групповые занятия, так и индивидуальные тренировки под руководством квалифицированных инструкторов. Также планируется проведение регулярных турниров, открытых матчей для любителей и обучающих мастер-классов.

Инфраструктура комплекса включает четыре открытых корта с профессиональным покрытием, ограждением и искусственным освещением. Одновременно на площадках смогут заниматься до 16 человек. Гостям предоставят возможность арендовать спортивный инвентарь — ракетки и мячи. Также на территории предусмотрены раздевалки с душевыми, зона отдыха, ресепшен и мини-кафе.

В ведомстве отмечают, что падел подходит для игроков любого возраста и уровня физической подготовки. В отличие от классического тенниса, игра проходит на более компактном корте размером 20 на 10 метров, окружённом стеклянными и металлическими стенами, которые активно используются в игровом процессе. Ракетки изготавливаются из композитных материалов и не имеют струн, а мячи внешне напоминают теннисные, но имеют чуть меньшее давление. Игра ведётся исключительно в формате пар — два на два, что делает её более доступной для новичков и менее травмоопасной.

В день открытия гостей ждет насыщенная программа: показательные выступления по воркауту, шоу команды чирлидеров, демонстрационная тренировка по паделу, мастер-класс от профессионалов и дружеский турнир среди посетителей.

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