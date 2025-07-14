Нижегородский производитель теплового оборудования присоединился к федеральному проекту "Производительность труда" Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ООО «Эван» из Нижнего Новгорода стало 290-м участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Нижегородской области. Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК). Компания специализируется на производстве отопительного и водонагревательного оборудования.

«Компания «Эван» стала первым изготовителем бытового отопительного и водонагревательного оборудования, который присоединился к федпроекту «Производительность труда» в Нижегородской области. Эксперты РЦК будут работать на площадке предприятия в течение полугода. Совместно с командой предприятия специалисты РЦК выберут пилотный поток, проведут анализ процессов и устранят «узкие» места. Внедрение инструментов федпроекта «Производительность труда» позволит снизить время изготовления продукции без дополнительных затрат, повысить эффективность на производстве и улучшить условия труда сотрудников», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Одновременно будет вестись обучение сотрудников предприятия основам бережливого производства.

С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года - в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». На предприятиях, где уже были внедрены бережливые технологии при господдержке, выработка увеличилась в среднем на 40%.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: Производительность.рф. Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.