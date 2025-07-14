Нижегородцы стали активнее строить дома с защитой через эскроу-счета Экономика

В Нижегородской области, как и по всей России, стремительно растёт количество частных домов, возводимых с использованием эскроу-счетов. По данным пресс-службы правительства РФ, на сегодняшний день таких объектов в стране насчитывается уже свыше 16 тысяч.

С 1 марта 2025 года в России официально действует закон, регулирующий применение эскроу-механизма в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС). Эта система позволяет защитить средства граждан от недобросовестных подрядчиков, повышая прозрачность и надёжность сделок при строительстве частных домов.

С начала действия закона интерес к новому механизму заметно вырос. Количество строительных организаций, готовых работать по эскроу-модели, увеличилось более чем в 2,5 раза — с 1,8 тысячи до 4,7 тысяч компаний.

По словам заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, весной с использованием эскроу-счетов было запущено около 5 тысяч проектов ИЖС. Сейчас эта цифра выросла более чем втрое.

"Мы наблюдаем устойчивый рост интереса граждан к строительству собственного жилья. Наша приоритетная задача — создать все условия для того, чтобы люди могли безопасно реализовать мечту о собственном доме. Эскроу-счета — важный инструмент, который обеспечивает защиту вложений на всех этапах строительства", — отметил вице-премьер.

Суть механизма заключается в том, что средства покупателя поступают на специальный счёт и остаются там до завершения строительства. Подрядчик получает деньги только после сдачи дома. Это даёт гражданам уверенность в сохранности средств и снижает риски при участии в строительстве.

Ранее сообщалось, что цены на земельные участки в Нижегородской области выросли почти на 3%.