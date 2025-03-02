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Экономика

С 1 марта в России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС

04 марта 2025 11:53  [154] Экономика

С 1 марта 2025 года в России начал действовать закон, позволяющий использовать механизм эскроу-счетов при индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС). Этот инструмент обеспечит защиту средств граждан от недобросовестных застройщиков и повысит надежность сделок в сфере частного домостроения.  

Как отметил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, спрос на ИЖС в стране продолжает расти. В 2024 году в эксплуатацию ввели рекордные 62,3 млн кв. метров индивидуального жилья. По его словам, новая мера сделает рынок ИЖС более прозрачным и безопасным для граждан.  

"Счета эскроу гарантируют сохранность вложенных средств на протяжении всего строительства. Деньги будут перечисляться подрядчику только после выполнения всех обязательств. Это значит, что в случае проблем со стройкой граждане смогут вернуть свои средства", – пояснил Хуснуллин.  

Строительство частных домов по новому механизму будет вестись подрядными организациями, в том числе с использованием готовых домокомплектов. Участки для таких проектов могут находиться в собственности, аренде или безвозмездном пользовании у частных лиц.  

Компании, работающие в рамках нового механизма, обязаны размещать информацию о себе и своих объектах в единой информационной системе жилищного строительства. В этой базе также будут указываться сведения о банке, через который проходят эскроу-счета, и о заключенных договорах подряда.  

Глава нижегородского минстроя Дмитрий Груничев отметил, что регион уже демонстрирует высокий уровень ввода ИЖС. В 2024 году здесь было построено 1,2 млн кв. метров частного жилья.  

"Обязательное применение эскроу-счетов при подрядном способе строительства индивидуальных домов повысит надежность сделок и создаст дополнительные гарантии для жителей, которые выбирают этот формат жилья", – подчеркнул Груничев.

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Теги:
Законодательство ИЖС Строительство
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