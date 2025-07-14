Безопасный отдых на воде: активисты и сторонники "Единой России" провели мониторинг в Автозаводском районе Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В рамках мониторинга «Безопасность детства 2025» рабочая группа выехала на озеро Земснаряд-1 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Инспекция проверила состояние: детской площадки, зон отдыха и прибрежной территории Автозаводского парка.

«Детская безопасность превыше всего. Регулярные проверки инфраструктуры и профилактические меры помогают предотвратить трагедии. Отметили, что дополнительное внимание необходимо уделять уборке мусора с берега. Это замечание передадим коллегам. А в целом настроение у отдыхающих отличное, все довольны. Это радует», - отметил заместитель председателя отделения ВОД «Отцы России» в Нижегородской области, председатель общественного совета партийного проекта «Крепкая семья» Дмитрий Игошин.

Участники рабочей группы провели профилактические беседы с отдыхающими: рассказали о ключевых правилах поведения на воде и мерах предосторожности в жаркую погоду.

«Мы напомнили о необходимости соблюдать питьевой режим, избегать длительного пребывания на открытом солнце и не оставлять детей без присмотра. Кроме того, собрали обращения граждан, касающиеся парковой зоны и пляжа. Все инициативы будут систематизированы и направлены в соответствующие ведомства», - рассказал заместитель руководителя региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Нижегородской области, руководитель аппарата Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» в Нижегородской области Евгений Ермилов.

Особое внимание уделили наличию предупреждающих знаков и общему соблюдению норм безопасности. Посетителям озера Земснаряд-1 раздали памятки «Лето: правила безопасного поведения», изданные ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«На территории пляжа соблюдены все нормы: есть необходимое пляжное оборудование и спасательный инвентарь. Спасатели находятся на рабочих местах. Наблюдали за тем, как ведут себя отдыхающие: нарушений не было. Из бесед с нижегородцами могу сказать, что люди понимают, насколько опасно не соблюдать правила поведения на воде», - подчеркнул начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГИМС МЧС России по Нижегородской области Павел Владимиров.

В ходе инспекции, участники рабочей группы поговорили с родителями о правилах домашней безопасности в летний период. Главный акцент – открытые окна.

«Ситуация в нашей стране удручающая: количество падений детей из окон не уменьшается. Каждый третий случай с летальным исходом. Наша задача – максимально информировать население об опасности, чтобы предотвращать данные трагедии. Сегодня беседы с родителями показали, что многие знают о проблеме, но ничего не делают для того, чтобы обезопасить своих детей. Отдыхающим с малолетними детьми сегодня раздали специальные устройства для окон: блокираторы поворота с цилиндром и ключом», - пояснил общественный деятель, предприниматель, член местного политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Приокского района Артем Попов.

Мониторинг безопасности провели активисты партии "Единая Россия" совместно со Штабом общественной поддержки, представителями движения «Отцы России», сотрудниками правоохранительных органов и Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Нижегородской области.