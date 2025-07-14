Благотворительный концерт для военнослужащих состоялся в Володарском муниципальном округе Культура и отдых

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Музыканты Нижегородской государственной филармонии имени Ростроповича выступили перед военнослужащими в Володарском муниципальном округе Нижегородской области в рамках 67-го сезона летних благотворительных концертов филармонии.

Серия концертов проводится при поддержке Нижегородского регионального отделения «Единой России» и сторонников партии. В еженедельном проекте участвуют местные и приглашенные артисты, в том числе Линдовская детская школа искусств и творческие коллективы из Дзержинска. Концерты пользуются большой популярностью: каждое выступление собирает более 350 зрителей.

«Военная служба — это строгий распорядок, где каждый день расписан по минутам. Когда к нам приезжают артисты, это всегда праздник. Их выступления поднимают настроение и укрепляют боевой дух», — поделился один из военнослужащих.

Напомним, жители Нижегородской области активно помогают военнослужащим, вынужденным переселенцам, жителям освобожденных территорий и приграничных регионов. Нижегородское региональное отделение и волонтерский центр партии «Единая Россия» с первых дней СВО организовали оперативные штабы, подключив депутатов и различные организации. В постоянном режиме осуществляется отправка гуманитарных грузов для военнослужащих и мирного населения. Депутаты, активисты и партнеры регулярно передают спецоборудование, медикаменты, продукты и другие необходимые вещи.

«На заседании Генсовета «Единой России» в июне мы подводили итоги работы по реализации одного из приоритетных направлений Народной программы, связанного с поддержкой участников СВО. По инициативе партии приняты 130 профильных федеральных законов, на Донбасс отправлено более 141 тыс. тонн помощи на сумму более 14,5 млрд руб. Осуществляется психологическая и социокультурная реабилитация ветеранов СВО, им оказывается помощь в трудоустройстве, открытии бизнеса, создаются условия для занятий спортом. Сегодня партия сосредоточена на проработке вопросов установления четких сроков произведения выплат военнослужащим и наделения боевых командиров на передовой правом заверения документов военнослужащих, что будет приравниваться к нотариальному. Кроме того, идет процесс актуализации мер поддержки участников и ветеранов СВО и членов их семей. Делается, действительно, очень многое и благотворительные концерты для военнослужащих – еще один пример того, насколько многогранна эта работа и значим вклад всего актива партии в нашу Победу и в создание условий для достойной жизни защитников Отечества и их семей в мирных условиях», - подчеркнул руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.