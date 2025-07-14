На 10% увеличилась выработка у нижегородского производителя благодаря участию в федпроекте "Производительность труда" Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Ренткар» (г. Кстово) подвели итоги внедрения на предприятии инструментов федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Компания специализируется на производстве и продаже изделий из древесно-полимерного композита, в частности, террасной доски, заборной доски, ступеней, ограждений и крепежных элементов.

В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления террасной доски. Доля этой продукции в объеме выручки компании составляет 86%, поэтому улучшения здесь помогли значительно увеличить средний показатель по выработке на всем предприятии.

«За полгода работы специалисты Регионального центра компетенций провели аудит и выявили 26 «узких мест», среди которых - длительные переналадки оборудования, загромождение производственных площадей и неорганизованные рабочие места. По каждому из этих пунктов были разработаны решения. Например, внедрили регламенты работы, исключили лишние движения, организовали места для хранения инструментов и продукции. Благодаря работе экспертов удалось снизить процент брака и увеличить выработку на 10 процентов на пилотном потоке», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Также эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 30 сотрудников предприятия и подготовили двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

Сейчас в Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» успешно внедряют 9 предприятий деревообрабатывающей промышленности.

Для того чтобы стать участников федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: Производительность.рф. Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день над внедрением бережливых технологий при господдержке работают 290 нижегородских компаний.

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.