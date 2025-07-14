Нижегородский водоканал устранил провал грунта на Бекетова Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородский водоканал устранил последствия инцидента на водоводе на улице Бекетова в Нижнем Новгороде.

Напомним, что днем 15 июля там в яму с водой провалился автомобиль.

Как сообщили в администрации города, работы около дома №58/2 по улице Бекетова в настоящее время завершены.

Отмечается, что ближайшие дома снова получают водоснабжение. Благоустройство территории планируют выполнить в течение суток.