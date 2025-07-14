Нижегородский водоканал устранил провал грунта на Бекетова

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Нижегородский водоканал устранил последствия инцидента на водоводе на улице Бекетова в Нижнем Новгороде.
Напомним, что днем 15 июля там в яму с водой провалился автомобиль.
Как сообщили в администрации города, работы около дома №58/2 по улице Бекетова в настоящее время завершены.
Отмечается, что ближайшие дома снова получают водоснабжение. Благоустройство территории планируют выполнить в течение суток.
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