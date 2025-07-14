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Общество

Нижегородский водоканал устранил провал грунта на Бекетова

15 июля 2025 18:47  [102] Общество
Нижегородский водоканал устранил провал грунта на Бекетова

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородский водоканал устранил последствия инцидента на водоводе на улице Бекетова в Нижнем Новгороде.

Напомним, что днем 15 июля там в яму с водой провалился автомобиль.

Как сообщили в администрации города, работы около дома №58/2 по улице Бекетова в настоящее время завершены.

Отмечается, что ближайшие дома снова получают водоснабжение. Благоустройство территории планируют выполнить в течение суток.

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Теги:
Водоканал провал грунта
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