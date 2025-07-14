Автомобиль провалился под землю на Бекетова в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

На улице Бекетова в Нижнем Новгороде 15 июля легковой автомобиль частично ушел под землю. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

На месте происшествия уже работают сотрудники администрации Советского района и специалисты Нижегородского водоканала. Они проводят обследование территории и определяют тактику устранения последствий инцидента. Пострадавших нет.

По предварительной версии, ливневая вода постепенно размывала почву под асфальтом, в результате чего образовалась пустота, в которую провалилась "Лада Калина".

Как сообщили в администрации Нижнего Новгорода, поврежденный участок водовода временно выведен из эксплуатации. Утечки воды в настоящий момент нет. В близлежащих домах временно отсутствует водоснабжение.

Ожидается прибытие эвакуатора, чтобы извлечь автомобиль из провала.

Ранее сообщалось, что сильный ливень, обрушившийся на Нижний Новгород, частично размыл подготовленный грунта на территории Нижегородского кремля.

Кроме того, было оставлено движение трамваев маршрутов № 8 и № 12 из-за затопления на рельсах.