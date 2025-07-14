Депутаты предложили давать многодетным семьям 1 млн рублей вместо участка земли

Депутаты от СРЗП Дмитрий Гусев и Сергей Миронов предложили на рассмотрение в Госдуму законопроект, направленный на поддержку многодетных семей. Документ даёт семьям право выбирать между бесплатным земельным участком и денежной компенсацией в 1 млн рублей. Об этом сообщает телеканал "360".
Текущая программа поддержки предусматривает только выделение земли, но на практике многие семьи сталкиваются с трудностями из-за бюрократических препятствий и непригодных участков.
Сергей Миронов подчеркнул, что многодетные семьи являются основой будущего России, и необходимо предоставить им реальную поддержку, а не только бюрократические сложности.
Дмитрий Гусев добавил, что компенсация предоставит семьям больше возможностей для улучшения жилищных условий или других нужд, позволяя им самостоятельно решать, как использовать средства.
Размер компенсации в 1 млн рублей был определён на основе рыночных цен. Средняя стоимость сотки земли в России составляет около 145 тысяч рублей, а стандартный участок для многодетных семей обычно составляет 12–15 соток. Таким образом, предложенная компенсация соответствует рыночной стоимости земельного участка и может стать значимой поддержкой для многодетных семей.Напомним, в первом полугодии 2025 года около 900 многодетных семей, проживающих в Нижегородской области, получили земельные участки и жилищные сертификаты. По данным регионального минимущества, семьям было предоставлено 678 земельных участков и 210 жилищных сертификатов.
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