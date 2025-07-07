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Экономика

Почти 900 нижегородских многодетных семей получили землю и жилищные сертификаты

09 июля 2025 11:57  [56] Экономика
Почти 900 нижегородских многодетных семей получили землю и жилищные сертификаты

Фото: Александр Воложанин

В первом полугодии 2025 года около 900 многодетных семей, проживающих в Нижегородской области, получили земельные участки и жилищные сертификаты.

По данным регионального минимущества, семьям было предоставлено 678 земельных участков и 210 жилищных сертификатов.

Поддержка семей с детьми, в том числе многодетных, является одним из ключевых направлений нацпроекта "Семья", инициированного президентом России Владимиром Путиным и стартовавшего в 2025 году. Кроме того, в рамках объявленного губернатором Глебом Никитиным Пятилетия семьи в регионе реализуется целый комплекс дополнительных мер.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова, предоставление земельных участков и жилищных сертификатов остается одной из наиболее востребованных форм помощи многодетным семьям. С момента вступления в силу соответствующих законов в регионе было выдано более 1 740 сертификатов на улучшение жилищных условий и свыше 9,1 тысячи земельных участков. Он также отметил, что численность многодетных семей в области продолжает расти и сейчас составляет почти 36 тысяч, увеличившись вдвое за последние 10 лет.

В регионе с 2018 года действует ряд нормативных актов, принятых по поручению губернатора Глеба Никитина, которые упростили порядок предоставления участков. В частности, с 2018 года многодетным семьям участки предоставляются сразу в собственность, без оформления аренды. А с 2020 года семьи, имеющие право на бесплатное получение земли, могут вместо участка выбрать жилищный сертификат.

Дополнительные изменения были приняты в 2024 году, в том числе с учетом предложений от жителей. Например, граждане неоднократно просили предоставить возможность выбирать участки в конкретных сельских населенных пунктах, где проживают их родственники или друзья. Эта инициатива была учтена при разработке новых правил.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили списать долги по ЖКХ у многодетных семей, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

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Теги:
Жилье Многодетные семьи Нацпроект
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