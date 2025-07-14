Оформление Нижнего Новгорода ко Дню города обойдется почти в 4 млн рублей Экономика

Фото: Кира Мишина

На праздничное оформление Нижнего Новгорода ко Дню города и Дню народного единства выделят свыше 7 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на официальном портале госзакупок.

Большая часть средств — 4 285 280 рублей — пойдёт на украшение города к Дню города. Оставшиеся 2 998 350 рублей предусмотрены на оформление в честь Дня народного единства.

Заказчиком выступает Городской центр градостроительства и архитектуры. Подрядчику предстоит изготовить и установить флаги, плакаты, декоративные щиты и информационные панели. Также компания будет отвечать за техническое обслуживание всех конструкций на протяжении срока действия контракта.

Приём заявок на участие в электронном конкурсе стартует 31 июля. Победителя определят 5 августа. Начальная стоимость контракта — 7 283 630 рублей.

Ранее сообщалось, что на организацию праздничного концерта ко Дню города (6+) выделяют 31 миллион рублей.