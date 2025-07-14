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Общество

Более 31 млн рублей направят на концерт в честь Дня города в Нижнем Новгороде

14 июля 2025 17:45  [94] Общество
Более 31 млн рублей направят на концерт в честь Дня города в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

На организацию праздничного концерта (6+) в честь 804-летия Нижнего Новгорода направят 31 185 605 рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Средства выделены на выступления артистов российской эстрады. Заказчиком выступает Дирекция по проведению культурно-массовых мероприятий города Нижнего Новгорода.

Закупка проведена у единственного поставщика в рамках закона №223-ФЗ. Подробности контракта, включая имя исполнителя, не разглашаются.

Празднование Дня города в Нижнем Новгороде традиционно пройдет в третью субботу августа - 16 августа. О программе мероприятий пока не сообщается.

В прошлом году для нижегородцев выступали "Звери", Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Мари Краймбрери и другие.

Ранее сообщалось, что 31 августа в рамках "Столицы закатов" (0+) на сцене "Ракушки" в Александровском саду выступят "Звери".

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Теги:
Госзакупки День города Праздники
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