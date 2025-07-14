Информация о создании российского аналога Onlyfans — "ГосФан" - оказалась фейком Общество

В интернете распространяется информация о том, что в России планируют создать отечественный аналог платформы OnlyFans под названием "ГосФан". Согласно сообщениям, инициатива исходит от депутата Госдумы Виталия Филонова, который предложил реализовать проект за счёт государственных средств.

Утверждается, что целью новой платформы станет продвижение традиционных семейных ценностей, духовности и патриотизма. В качестве доказательства приводится скриншот с вымышленным логотипом, который имитирует дизайн известных цифровых сервисов.

Однако, как выяснил телеканал "360", на самом деле эта новость является выдумкой. Никаких официальных заявлений от депутатов Госдумы по этому поводу не поступало. Информация была опубликована на сайте сатирического издания "Панорама", специализирующегося на создании вымышленных новостей.

Статья описывает вымышленную платформу с требованиями к пользователям: регистрация через "Госуслуги", медицинская справка, членский взнос 1000 рублей. Для мужчин — военный билет, для женщин — двое детей или обязательство родить их в течение 10 лет.

Первоначально в материале говорилось, что на создание "ГосФана" планируют выделить из федерального бюджета 695,3 млн рублей. По описанию, платформа должна была стать альтернативой западным сервисам, предлагая пользователям контент, ориентированный на традиционные ценности и патриотизм.

Опубликованная статья носит пародийный характер и не имеет отношения к реальному положению вещей.