На Автозаводской ТЭЦ установили новый трансформатор мощностью 63 тысячи кВа Общество

Фото: Басырова Р./пресс-служба "Эн+ Тепло Волга"

На Автозаводской ТЭЦ ввели в эксплуатацию новый трансформатор. Энергоагрегат весом 96 тонн и высотой 6 метров доставили в Нижний Новгород на двух тралах.

Мощность нового трансформатора 63 тысячи киловольт-ампер. Он преобразует переменный ток одной величины напряжения в другую и обеспечивает передачу электрической энергии на большие расстояния с минимальными потерями. Работа по замене трансформатора велась параллельно двумя бригадами подрядной организации под контролем шеф-инженера. Для обеспечения самых высоких параметров надежности трансформатора при проведении работ учитывали даже погодные условия. Процесс сборки и полного комплекса испытаний занял 2,5 недели. Работы шли строго в графике. Первая бригада занималась непосредственно сборкой трансформатора, установкой и подключением. Вторая бригада проводила реконструкцию шинного моста под новый энергоагрегат. Далее специалисты провели полный комплекс электрических испытаний.

«Специалисты комиссионно провели входной контроль оборудования трансформатора, полный контроль всех этапов строительно-монтажных работ, выполняемых подрядной организацией, с последующим вводом нового трансформатора в эксплуатацию», - сообщил начальник электрического цеха Автозаводской ТЭЦ Александр Криушкин.

Как отметил директор АТЭЦ Андрей Маруськин, новый трансформатор повысит надежность и качество энергоснабжения потребителей.