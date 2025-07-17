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Общество

В Госдуме предлагают ввести карантин для мигрантов из-за вспышки менингита

18 июля 2025 16:43  [104] Общество
В Госдуме предлагают ввести карантин для мигрантов из-за вспышки менингита

Лидер думской фракции СРЗП Сергей Миронов предложил ужесточить порядок въезда мигрантов в Россию в связи с ростом заболеваемости менингококковой инфекцией. По его мнению, иностранцев необходимо отправлять на карантин при пересечении границы, чтобы предотвратить распространение инфекции.

В интервью телеканалу "360" Миронов отметил, что увеличение числа случаев менингита связано не только с уменьшением уровня вакцинации среди населения, но и с прибытием мигрантов, которые не проходили иммунизацию. Он подчеркнул, что попытки выявить и изолировать уже въехавших в страну иностранцев неэффективны. Более действенной мерой, по его словам, является карантин для всех прибывающих из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Кроме того, Миронов предложил ввести трудовые визы для граждан Центральной Азии, которые смогут получить их только при наличии медицинских справок, подтверждающих наличие прививок и отсутствие опасных инфекций. По его мнению, это позволит защитить рынок труда и здоровье граждан России.

Информация о росте числа случаев менингококковой инфекции в России была озвучена на заседании парламентского комитета по охране здоровья. С начала года в стране было выявлено 1266 заболевших, из которых 948 — взрослые. Внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чупанов также отметил, что трудовые мигранты могут способствовать распространению инфекции.

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Теги:
Госдума Здравоохранение Мигранты
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