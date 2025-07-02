Нижегородцы могут заразиться герпесом и менингитом через поцелуи Общество

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Риск заражения опасными инфекциями через поцелуи оказался выше, чем принято думать. Об этом нижегородцам в своем телеграм-канале сообщил медицинский блогер Алексей Никонов.

Он пояснил, что через поцелуй можно передать не только вирус герпеса или гриппа, но и такие заболевания, как ротавирус, инфекционный мононуклеоз и даже менингит.

По словам Никонова, самой часто встречающейся инфекцией, передающейся при тесном контакте, остается ротавирус. Он особенно легко передаётся от людей с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта.

Грипп также может распространяться подобным образом, особенно в периоды сезонных вспышек, когда вирус циркулирует активно.

Особое внимание эксперт уделил инфекционному мононуклеозу, который даже получил неофициальное название "болезнь поцелуев". Автор канала "Бокал прессека" отметил, что особенно опасно бессимптомное течение вируса Эпштейна-Барр у взрослых, поскольку именно от них дети часто заражаются.

Кроме того, Никонов напомнил об угрозе, которую представляет вирус герпеса — от него невозможно полностью избавиться, и он остается в организме навсегда.

В числе наиболее серьезных рисков он назвал менингит. По его словам, особенно уязвимы к этому заболеванию маленькие дети, которым передача инфекции может произойти при тесном контакте с пожилыми родственниками.

Ранее нижегородцев предупредили о риске заражения ящуром на отдыхе в Турции.