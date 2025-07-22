Люлин отключил комментарии в Telegram из-за новых требований закона Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин сообщил, что отключит возможность комментирования в своем Telegram-канале. Решение связано с вступившими в силу ограничениями на использование иностранного программного обеспечения представителями власти.

По словам Люлина, теперь для обратной связи с гражданами он будет использовать российскую социальную сеть "ВКонтакте". В дальнейшем спикер ЗСНО планирует перейти в отечественный мессенджер MAX, который сейчас еще находится в стадии разработки, но уже доступен для пользователей.

"Закон есть закон, поэтому сообщаю вам, что вынужден отключить комментарии в Телеграм. Мой канал в 'телеге' продолжит обновляться, но для обратной связи с читателями теперь буду использовать отечественный VK", — отметил депутат.

С 1 июня 2025 года в России вступил в силу запрет на использование иностранного ПО для коммуникации между государственными структурами и гражданами. Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством и распространяется на все уровни власти и подведомственные организации.

Ранее сообщалось, что в национальном мессенджере MAX появилась функция групповых видеозвонков без ограничений по времени и количеству участников.