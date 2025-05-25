Нижегородские госслужащие полностью перейдут на российское ПО до конца года

Фото:
В Нижегородской области продолжается масштабный переход государственных и муниципальных учреждений на российское программное обеспечение. Как сообщил министр цифрового развития и связи региона Александр Синелобов ИА "Время Н", на сегодня процесс импортозамещения завершён примерно на 50%.
По словам главы ведомства, уже активно внедряются отечественные антивирусы, средства видеосвязи, мессенджеры, операционные системы и офисные программы. В качестве успешного примера министр привёл кроссплатформенный пакет "Р7-Офис" — разработку нижегородской IT-компании.
Александр Синелобов отметил, что до конца 2025 года все рабочие станции сотрудников региональных и муниципальных ведомств будут полностью переведены на российское программное обеспечение.
Кроме того, импортозамещение завершилось на серверном оборудовании: здесь установлены российские операционные системы, средства защиты информации и визуализации.
Ранее сообщалось, что ведущий бизнес-аналитик по направлению "1С:ERP" в Нижнем Новгороде может получать от 250 тысяч рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+