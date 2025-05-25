Нижегородские госслужащие полностью перейдут на российское ПО до конца года Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области продолжается масштабный переход государственных и муниципальных учреждений на российское программное обеспечение. Как сообщил министр цифрового развития и связи региона Александр Синелобов ИА "Время Н", на сегодня процесс импортозамещения завершён примерно на 50%.

По словам главы ведомства, уже активно внедряются отечественные антивирусы, средства видеосвязи, мессенджеры, операционные системы и офисные программы. В качестве успешного примера министр привёл кроссплатформенный пакет "Р7-Офис" — разработку нижегородской IT-компании.

Александр Синелобов отметил, что до конца 2025 года все рабочие станции сотрудников региональных и муниципальных ведомств будут полностью переведены на российское программное обеспечение.

Кроме того, импортозамещение завершилось на серверном оборудовании: здесь установлены российские операционные системы, средства защиты информации и визуализации.

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