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Общество

Специалисты "Поезда здоровья" оказали стоматологическую помощь детям с особенностями здоровья в Арзамасе

22 июля 2025 17:42  [207] Общество
Специалисты Поезда здоровья оказали стоматологическую помощь детям с особенностями здоровья в Арзамасе

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

21 июля в Арзамасе в рамках социального проекта «Здоровая улыбка особенных детей. Поезд здоровья» работал мобильный стоматологический комплекс. На приеме у специалистов побывали 30 юных пациентов с диагнозом «расстройство аутистического спектра», 12 детям помощь была оказана непосредственно в «Поезде здоровья».

Специалисты не только провели осмотры и стоматологические процедуры детям с ограничениями здоровья, но и уделили внимание работе с их родителями. Врачи подробно ответили на все вопросы мам и пап, дали индивидуальные рекомендации по подготовке детей к стоматологическим осмотрам и поделились методиками снижения тревожности у пациентов с РАС.

Инициаторами проекта выступили Областная стоматологическая поликлиника, Нижегородская ассоциация стоматологов, региональный Центр социального развития и Общественная палата Нижегородской области.

 «Наш мобильный комплекс оборудован современной стоматологической установкой, полностью укомплектованной, в том числе аппаратом для профессиональной гигиены полости рта. Также здесь есть мобильный рентген-аппарат, необходимое стерилизационное оборудование. Если потребуются более серьезные вмешательства, мы направим ребят в наши филиалы для оказания помощи в амбулаторных условиях или, при необходимости, в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу», – рассказал главный врач Областной стоматологической поликлиники Анатолий Сидорин.

По словам руководителя медучреждения, в рамках проекта с детьми работают специально подготовленные специалисты, которые понимают все нюансы в поведении маленьких пациентов с особенностями здоровья. В преддверии старта проекта эти медики прошли дополнительное обучение в Приволжском исследовательском медицинском университете, где отработали специальные алгоритмы работы с такими пациентами.

«Проект продолжит работу и в других городах нашей области – следующими точками маршрута станут Павлово, Лукоянов, Володарск и Кстово», – сообщил Анатолий Сидорин.

Напомним, проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. Работа мобильно-диагностических комплексов позволяет выполнять цели и задачи, предусмотренные новым национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь».

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» стартовал в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли. Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

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Теги:
Арзамас Здравоохранение Нацпроект
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