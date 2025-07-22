Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 июля 2025 20:00  [154] Младенца с редким пороком сердца спасли в нижегородском кардиоцентре
23 июля 2025 19:45  [124] Создание банка жилья для социального найма обсудили в нижегородском Заксобрании
23 июля 2025 18:30  [177] "Ситикард" зафиксировал более 2 млрд поездок в нижегородском транспорте
23 июля 2025 17:11  [223] В России распространяется новый высокозаразный штамм COVID-19
23 июля 2025 16:38  [158] ОМК открывает в Выксе детский технопарк для будущих инженеров
23 июля 2025 16:25  [212] Более 5 тысяч нижегородцев болеют редкими болезнями
23 июля 2025 15:10  [307] Никитин попросил РЖД добавить поездов между Нижним Новгородом и Москвой
23 июля 2025 14:05  [245] Ремонтные работы скажутся на сроках открытия некоторых школ Нижнего Новгорода
23 июля 2025 13:25  [255] Ежа спасли из строительной ловушки на территории ННГУ
23 июля 2025 13:00  [286] Нижегородское метро отказывается от жетонов
Общество

Создание банка жилья для социального найма обсудили в нижегородском Заксобрании

23 июля 2025 19:45  [124] Общество
Создание банка жилья для социального найма обсудили в нижегородском Заксобрании

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Законодательном собрании региона 22 июля состоялось заседание комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям.

Депутаты обсудили возможности строительства многоквартирных домов с учетом потребностей многодетных семей – с четырех- и пятикомнатными квартирами. Поручение проработать меры поддержки многодетных семей в самых разных направлениях дал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В заседании приняли участие заместитель председателя Заксобрания Денис Бакиев, депутаты регионального парламента, представители правительства области.

«50% времени на встречах с многодетными семьями мы обсуждаем жилищные вопросы. Мы выделяем многодетным землю под индивидуальное жилищное строительство, но некоторые из них хотели бы жить в просторных городских квартирах. Решить этот вопрос не так просто. Застройщики сегодня вообще не предлагают 5-6-комнатных квартир эконом-класса, где могла бы разместиться большая семья. Коммерчески невыгодно. Поэтому нужно создать банк муниципального жилья для социального найма, чтобы стимулировать рождаемость и улучшать условия жизни», - подчеркнул Евгений Люлин.

По данным опроса органов местного самоуправления, не менее 1729 многодетных семей состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Из них не менее 1164 состоящих на учете многодетных семей нуждаются в трехкомнатных квартирах, не менее 348 нуждаются в четырехкомнатных квартирах, не менее 50 нуждаются в пятикомнатных квартирах, не менее 36 нуждаются в шестикомнатных квартирах.

«Это один из ключевых фундаментальных факторов решения демографических проблем. Мы предлагаем проработать механизмы создания жилья, которое будет предоставляться в социальный найм с гибкими условиями. Например, при рождении третьего ребенка – предоставление трехкомнатной квартиры, а при появлении следующих детей – возможность переехать в более вместительное жилье или получить пятидесятипроцентную скидку на оплату жилья и ЖКУ. Мы продолжим обсуждать эту тему с правительством и будем предлагать включить инициативу в программу достижения демографической устойчивости «ОСНОВА – нижегородский проект жизни», который реализуется в регионе», - рассказал председатель комитета регионального парламента по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье Законодательное собрание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
22 июля 2025 12:30Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных