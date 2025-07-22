Создание банка жилья для социального найма обсудили в нижегородском Заксобрании Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Законодательном собрании региона 22 июля состоялось заседание комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям.

Депутаты обсудили возможности строительства многоквартирных домов с учетом потребностей многодетных семей – с четырех- и пятикомнатными квартирами. Поручение проработать меры поддержки многодетных семей в самых разных направлениях дал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В заседании приняли участие заместитель председателя Заксобрания Денис Бакиев, депутаты регионального парламента, представители правительства области.

«50% времени на встречах с многодетными семьями мы обсуждаем жилищные вопросы. Мы выделяем многодетным землю под индивидуальное жилищное строительство, но некоторые из них хотели бы жить в просторных городских квартирах. Решить этот вопрос не так просто. Застройщики сегодня вообще не предлагают 5-6-комнатных квартир эконом-класса, где могла бы разместиться большая семья. Коммерчески невыгодно. Поэтому нужно создать банк муниципального жилья для социального найма, чтобы стимулировать рождаемость и улучшать условия жизни», - подчеркнул Евгений Люлин.

По данным опроса органов местного самоуправления, не менее 1729 многодетных семей состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Из них не менее 1164 состоящих на учете многодетных семей нуждаются в трехкомнатных квартирах, не менее 348 нуждаются в четырехкомнатных квартирах, не менее 50 нуждаются в пятикомнатных квартирах, не менее 36 нуждаются в шестикомнатных квартирах.

«Это один из ключевых фундаментальных факторов решения демографических проблем. Мы предлагаем проработать механизмы создания жилья, которое будет предоставляться в социальный найм с гибкими условиями. Например, при рождении третьего ребенка – предоставление трехкомнатной квартиры, а при появлении следующих детей – возможность переехать в более вместительное жилье или получить пятидесятипроцентную скидку на оплату жилья и ЖКУ. Мы продолжим обсуждать эту тему с правительством и будем предлагать включить инициативу в программу достижения демографической устойчивости «ОСНОВА – нижегородский проект жизни», который реализуется в регионе», - рассказал председатель комитета регионального парламента по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.