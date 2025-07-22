Последнее заседание думы Нижнего Новгорода VII созыва: эксперты подводят итоги Политика

В среду, 23 июля, состоялось заключительное заседание городской Думы Нижнего Новгорода. Пятилетний срок полномочий депутатов думы VII созыва завершается. В сентябре в Нижнем пройдут новые очередные выборы в думу, и мы увидим обновленный состав депутатского корпуса.

Это будет уже немного другая гордума. В 2025 году в состав города Нижнего Новгорода официально вошел Кстовский округ. После слияния городов возник вновь образованный муниципалитет – "городской округ город Нижний Новгород", поэтому новый состав городской думы Нижнего Новгорода будет считаться не VIII, а первым составом. Таким образом, городская Дума города Нижнего Новгорода, появившаяся в этом качестве (в первом созыве) в 1994 году, завершила свою историю…

Эта история объемна и разнообразна. Она богата событиями, свершениями и личностями. Оценить ее в двух словах не так-то просто, но все же мы предложили нашим экспертам выделить самые запоминающиеся события жизни думы Нижнего Новгорода за последние 30 лет, а также назвать наиболее ярких депутатов, чьи имена навсегда останутся в истории Нижнего Новгорода.

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"За тридцать лет городская дума Нижнего Новгорода прошла несколько стадий своего развития. Эти периоды сложились в цепочку жизненного цикла почти по Данилевскому – от зарождения, возмужания и расцвета к… к реинкарнации, которая творится на наших глазах. Дума наша была разной. В начале своего пути ей была свойственна порывистость юности, с легким налетом демократического нарциссизма и публичного эпатажа.

Потом наступила стадия взросления, и дума оценила вкус прагматичности. Основной состав депутатов на этом этапе формировался уже не из журналистов, учителей и врачей, а из предпринимателей, которые с плохо скрываемым удовольствием осваивали механизмы лоббизма.

Далее укрепляющееся государство властно вступило в свои права, жестко указав местному самоуправлению его роль и функции. Гордума, быстро стряхнув с себя морок и наваждение прежних ролей и концепций, стала одним из элементов системы органов публичной власти в Российской Федерации. Так пришел период возмужания.

Если же рассматривать историю Нижегородской городской думы в фокусе личностном, то надо заметить, что история эта получается довольно странной. Она словно специально написана в назидание отрокам. Особенно заметно это становится, когда наблюдаешь судьбу председателей городской Думы Нижнего Новгорода. Они, словно члены тайного ордена, принявшие проклятие фразы: "Sic transit gloria mundi".

Елена Мозгунова, историк, канд. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"30 лет в жизни города весьма существенный срок, который был наполнен событиями и свершениями. Городская дума VII созывы закончила период своей деятельности высоким аккордом – очень значимым решением. Слияние Нижнего Новгорода и Кстовского округа знаменует собой начало новой политической эпохи муниципалитета, в части формирования стратегии развития. Перед думой I созыва будет стоять задача не только в интеграции двух территорий, но и реализация актуальных подходов в управлении.

За 30 прошедших лет многое изменилось в Нижнем Новгороде, он явно похорошел, трансформировался исходя из реалий и скоростей нашей жизни. На протяжении этого времени в деятельности городской Думы три сферы были в особом фокусе внимания: транспорт, ЖКХ и благоустройство, так как это напрямую касается каждого гражданина и чаще всего является предметом критики населения и "спроса" с властей. Строительство новых мостов, связывающих районы мегаполиса, дорожных развязок, открытие станций метро (2002, 2012, 2018 гг.), модернизация общественных пространств (парк "Швейцария", набережная Федоровского, Стрелка и др.) – вот, лишь, некоторые знаковые изменения, и надо признать, что они могли быть реализованы в тандеме командной работы город-регион. Действительно, рассматривая взаимодействие властей города и областного центра через призму прошедших 30 лет, не найдем ни одного существенного конфликта или противостояния между ними. Однако, за указанный период было много громких «дел» отдельных депутатов. Достаточно вспомнить О.В. Сорокина, И.Н. Карнилина, Е.И. Солонченко, О.В. Лавричева и др.

Если выделить ярких личностей, то, пожалуй, назову Александра Бочкарева. Очень харизматичный политик, борец за социальную справедливость, запомнился многими громкими заявлениями и акциями, активный сторонник всенародных выборов мэра города".

Вадим Андрюхин, главный редактор газеты "Новое дело":

"Разное было в этой истории - и хорошее, и плохое, и скандальное. Были несомненно и яркие депутаты, и откровенный фрики, типа бизнесмена Лазарева… Мне лично более всего запомнился, к сожалению, ныне покойный Евгений Сабашников, который умело сочетал в себе депутатский профессионализм, и честность как в отношении избирателя, так и исполнительной власти. С этой властью он умел разговаривать на равных, не исключая и здравую критику. Вот этого, к сожалению, нам сегодня очень не хватает! Гордуме следует быть позубастей в деле отстаивания интересов горожан - тем болле проблем в городе с каждым годом становится все больше. 30-летний юбилей как раз может стать поводом для обозначения своей яркой и независимой позиции".

Андрей Чугунов, журналист:

"Новому составу Гордумы Нижнего Новгорода, который изберут в сентябре, никто не посмеет сказать: "Ваш номер восемь, надо будет — спросим". Потому что новая дума будет первой. Первой для города, увеличившего свою площадь на 1 224 кв. км, которые ранее считались территорией Кстовского района Нижегородской области.

В итоге Нижний почти догнал по площади Санкт-Петербург и занял по этому параметру третье место в стране, вслед за обеими столицами. Наконец-то Нижний Новгород (пусть только по одному параметру) стал третьей столицей, чего так хотели многие и в 90-е, и в "нулевые".

Пожалуй, это самое важное решение Гордумы за все время ее существования. Именно оно закрыло прежнюю страницу и открыло новую.

О том, что сделала за 7 созывов "старая" Гордума, кто "продавливал" разные решения, когда и у кого рождались те или иные инициативы, мы узнаем, скорее всего, из мемуаров (дай бог, не из судебных приговоров). Кто из депутатов больше сделал для города, а кто меньше — рассудят историки (наверняка же по деятельности Гордумы студенты будут писать курсовые и дипломные работы).

Но, как писал поэт Юрий Левитанский:

"поспешите, ибо день вчерашний наш,

хоть и блистательным увенчанный эффектом,

он все равно вчерашний день, плюсквамперфектум,

а наша цель — футурум первый и второй.

И не забудьте — ибо истина сия

еще не раз вам и послужит, и поможет —

чему не должно быть, того и быть не может,

а то, что быть должно, того не миновать".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Гордума Нижнего Новгорода: конец истории" - отличное, просто фукуямовское, начало для обсуждения темы. На которое так и хочется ответить, перефразируя высказывание из не менее известного советского фильма в вопрос - "А нужен ли скрипач?". И речь идет не о сомнениях в необходимости представительной власти на муниципальном уровне, тем более, областного центра, а именно об "объемной, разнообразной, богатой событиями, свершениями и личностями" 30-ти летней истории думы Нижнего Новгорода.

Казалось бы, на протяжении 30-ти лет городом управляли крайне разные по своим взглядам и политической "фактуре" градоначальники - Скляров, Лебедев, Булавинов, тандем Кондрашов - Сорокин, Шалабаев и даже "полутаросуточный" (до ареста и очередной "посадки") Андрей Климентьев. В депутатах побывала значительная часть политического актива большинства политических партий, хоть как-то проявивших себя за этот период, включая те, которые так и не "выстрелили" на федеральном уровне. А ни одного серьезного и продолжительного противостояния между думой областного центра, или хоть сколь-нибудь численно значимой группой депутатов, припомнить не удается. Неужели все, столь разные по взглядам и подходам, главы города стояли "на страже" интересов горожан настолько мощно, что не вызывали вопросов у депутатов думы? Или это принципиальная позиция данного органа муниципальной власти, требующая кулуарного и непубличного разрешения проблем? Тогда, именно это последовательное соблюдение принципа - главное достижение 30-ти летней истории.

С яркими личностями в составе депутатского корпуса гордумы дело обстоит проще, так как можно "оттолкнуться" от своеобразных рекордов, поставленных ими. В порядке исторической ретроспективы:

1. Сергей Абышев, ставший в конце 90-х самым молодым Председателем городской Думы областного центра - миллионника.

2. Александр Бочкарев, имевший настолько высокую поддержку в своем округе, что и по сей день, уже после его смерти, он остается "партийным". И единственный, кто в момент возникновения проблем со своим избранием, убедил большинство активных избирателей округа проголосовать "против всех".

3. Владимир Амельченко - депутат, практически не посещавший заседаний думы, но имевший столь высокое влияние, что в региональной экспертно-журналистской среде даже бытовало название "фракция Амельченко".

В качестве отдельной характеристики можно добавить, что двое из депутатов нижегородской думы, впоследствии занимавшие высокие посты в местном самоуправлении, сегодня благополучно пребывают: одна на берегах туманного Альбиона, второй - во Флориде. Тоже уже исторический факт, и достаточно яркий".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба".