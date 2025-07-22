Работающих граждан при частых больничных будут отправлять на врачебную комиссию Общество

Министерство здравоохранения разработало проект, требующий от медицинских работников передавать документы врачебной комиссии, если пациент оформлял больничный лист более четырёх раз за полгода. Об этом сообщает телеканал "360".

В ведомстве подчеркнули, что эти изменения направлены на повышение качества медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста.

Частые больничные могут указывать на необходимость более детального обследования состояния здоровья пациента. Врачебная комиссия будет анализировать причины частых заболеваний, чтобы своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Это позволит выявлять работников с начальными признаками заболеваний на ранних стадиях и способствовать их скорейшему возвращению к профессиональной деятельности.

Стоит отметить, что предполагаются и исключения: комиссия не потребуется, если больничный связан с социально значимыми заболеваниями (гепатиты, туберкулёз, онкология, ВИЧ и т.д), заместительной почечной терапией или медицинской реабилитацией. а также в связи с уходом за родственником.