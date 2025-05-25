В России предложили ограничить права мигрантов на больничный и декрет

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В России обсуждается инициатива по пересмотру условий предоставления больничных и других социальных выплат для иностранных работников.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с 360.ru заявил, что необходимо внести изменения в порядок получения выплат из Социального фонда. Он подчеркнул, что в настоящее время обладатели разрешения на временное проживание, вида на жительство, а также граждане стран ЕАЭС получают социальную страховку на тех же основаниях, что и российские граждане.
Нилов предложил выдавать больничные иностранным гражданам и лицам без гражданства только при наличии у них не менее шести месяцев официального трудового стажа в России.
"Предлагается практику наличия шестимесячного трудового стажа распространить на все случаи работы иностранных граждан и лиц без гражданства, чтобы они могли получать больничные", - отметил депутат.
Кроме того, он выступил за то, чтобы право на декретные выплаты предоставлялось только тем иностранкам, чей страховой стаж в России составляет не менее одного года. Нилов назвал неправильной ситуацию, когда приехавшая в Россию женщина начинает работать и тут же берет больничный и уходит в декрет.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили позволить регионам устанавливать свои правила проживания для мигрантов.
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