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Общество

В России предложили ограничить права мигрантов на больничный и декрет

23 июня 2025 13:20  [94] Общество
В России предложили ограничить право мигрантов на больничный и декрет

Фото: Александр Воложанин

В России обсуждается инициатива по пересмотру условий предоставления больничных и других социальных выплат для иностранных работников.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с 360.ru заявил, что необходимо внести изменения в порядок получения выплат из Социального фонда. Он подчеркнул, что в настоящее время обладатели разрешения на временное проживание, вида на жительство, а также граждане стран ЕАЭС получают социальную страховку на тех же основаниях, что и российские граждане.

Нилов предложил выдавать больничные иностранным гражданам и лицам без гражданства только при наличии у них не менее шести месяцев официального трудового стажа в России.

"Предлагается практику наличия шестимесячного трудового стажа распространить на все случаи работы иностранных граждан и лиц без гражданства, чтобы они могли получать больничные", - отметил депутат.

Кроме того, он выступил за то, чтобы право на декретные выплаты предоставлялось только тем иностранкам, чей страховой стаж в России составляет не менее одного года. Нилов назвал неправильной ситуацию, когда приехавшая в Россию женщина начинает работать и тут же берет больничный и уходит в декрет.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили позволить регионам устанавливать свои правила проживания для мигрантов.

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Теги:
Госдума Мигранты Социальные выплаты
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